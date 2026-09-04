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У Києві курсанти Центру нацспротиву першими надали допомогу пораненим після вибуху дрона

Це сталось під час атаки безпілотників 3 вересня.

У Києві курсанти Центру нацспротиву першими надали допомогу пораненим після вибуху дрона
Обстріл Києва 3 вересня
Фото: "Муніципальна охорона"

У Києві курсанти та інструктори міського Центру підготовки громадян до національного спротиву надали домедичну допомогу двом цивільним, які постраждали внаслідок вибуху російського безпілотника.

Про це пише у Facebook КО "Муніципальна охорона".

Інцидент стався після завершення практичних занять із тактичної медицини. Група поверталася з вишколу автобусом, коли безпілотник упав прямо перед транспортом із цивільними слухачами.

Інструктор Центру та четверо курсанток після вибуху розгорнули на місці пункт надання домедичної допомоги. Вони допомогли чоловікові та жінці, які отримали поранення, і стабілізували їх до приїзду медиків.

За словами учасників події, допомогу також намагалися надати перехожі – вони приносили власні аптечки.

Фото: КО "Муніципальна охорона"

  • Вчора, 3 вересня, Росія атакувала столицю дронами. У результаті постраждали 14 мешканців, серед них – 12-річна дівчинка. Уламки впали у чотирьох районах – Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському.
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