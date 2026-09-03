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Головне за четвер, 3 вересня: майже 200 боєзіткнень, дроновий терор Києва та Київщини, удар по Новій пошті у Дніпрі

Бойові дії на Донеччині, 199 бойових зіткнень, ворожі обстріли, засідання Ставки Верховного головнокомандувача, підозри учасникам перестрілки між СБУ та ГУР. Яким запам’ятається 1653-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 3 вересня: майже 200 боєзіткнень, дроновий терор Києва та Київщини, удар по Новій пошті у Дніпрі
Ставка головнокомандувача
Фото: Офіс президента

Уряд ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий - атака дронів. Червоний - коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. При жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів.

Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту.

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Про ці та інші пропозиції – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 вересня на фронті від початку доби відбулося 199 бойових зіткнень.

Найгарячіше було на Покровському напрямку, де відбили 26 ворожих атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 вересня – в новині.

У Дніпрі російська ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення Нової пошти. В результаті атаки загинув співробітник, ще п'ятьох поранено.

У Києві уламки російських дронів упали в трьох районах, є постраждалі.

Повідомляли про 10 постраждалих, серед них - 12-річна дитина.

Увечері 3 вересня російський дрон влучив у багатоповерхівку у Кропивницькому.

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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Основне питання - прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти російських реактивних "шахедів".

Про це він повідомив у Telegram. "В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності. Вдячний усім розробникам і виробникам – кожній компанії – за роботу заради нашої держави та людей. Важливо виконати це завдання саме у визначені терміни", - наголосив Зеленський.

Також на Ставці детально обговорили потенціал залучення бізнесу у виробництво, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони.

Докладніше – в новині.

Заступник командира Російського добровольчого корпусу (РДК) з бойової роботи Степан Каплунов в інтерв’ю Radio NV заявив, що після викрадення 23 серпня його дев’ять днів утримували на двох об’єктах. За його словами, весь цей час він був позбавлений можливості бачити, де перебуває, а перші дві доби його активно допитували.

За його словами, біля будинку, де він проживав, до нього підійшли люди, які представилися поліцейськими. Вони повалили його на землю, одягли кайданки та посадили в чорний BMW. Жодних документів про затримання чи офіційних обвинувачень йому не надали.

Подробиці – в новині.

У кримінальному провадженні через перестрілку між СБУ та ГУР 1 вересня дві особи отримали підозри, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, серед фігурантів – співробітник СБУ і військовослужбовець ГУР.

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«У межах розслідування призначено комплекс експертиз. Вони мають дати чіткі відповіді щодо всіх обставин застосування зброї, походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події», - додав Кравченко.

Подробиці – в новині.

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