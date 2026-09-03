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199 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку, там відбили 26 ворожих атак.

199 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби
7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ
Фото: facebook/7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Від початку доби 3 вересня на фронті відбулося 199 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, станом на 22:00, ворог завдав 73 авіаційні удари, скинув 209 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6111 дронів-камікадзе та здійснив 2374 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не відзначено.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Лимана, Стариці, Вільчі, Охрімівки та Бочкового; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили сім спроб загарбників просунутися в районах Копанок, Новоєгорівки, Новоселівки, Дробишевого, Лимана та Діброви; ще два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників іти вперед поблизу Калеників, Озерного та Кривої Луки; дві атаки тривають.

На Краматорському напрямку штурмових дій з боку окупантів не відзначено.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля, Райського та Павлівки.

Усього 26 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Софіївка, Торецьке, Приют, Білицьке, Шевченко, Добропілля, Новогришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 56 окупантів та 18 — поранено; знищено дев'ять одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та 31 укриття ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, сім артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, вісім пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 157 укриттів противника. Знищено або подавлено 365 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Єгорівки.

Сім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районі населеного пункту Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Оріхова та Приморського.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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