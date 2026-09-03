Омбудсман: в Україну повернули 13 людей із російської окупації

Серед них - люди похилого віку, маломобільні й особи з тяжкими захворюваннями.

Ще 13 українців вдалося повернути з окупації на підконтрольну територію.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, серед тих, хто повернувся, — люди похилого віку, маломобільні громадяни та особи з тяжкими захворюваннями.

«Найстаршій людині — 87 років, наймолодшій — 27. Частину з них одразу після прибуття буде госпіталізовано для подальшого лікування. Серед 13 евакуйованих — подружжя з Херсона, які саме перед вторгненням 24 лютого 2022-го виїхали за місто на дачу. І опинились в окупації», – розповів омбудсман.