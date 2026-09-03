Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСуспільствоВійна

Омбудсман: в Україну повернули 13 людей із російської окупації

Серед них - люди похилого віку, маломобільні й особи з тяжкими захворюваннями.

Омбудсман: в Україну повернули 13 людей із російської окупації
повернення українців з-під окупації РФ
Фото: телеграм-канал Дмитра Лубінця

Ще 13 українців вдалося повернути з окупації на підконтрольну територію.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, серед тих, хто повернувся, — люди похилого віку, маломобільні громадяни та особи з тяжкими захворюваннями.

«Найстаршій людині — 87 років, наймолодшій — 27. Частину з них одразу після прибуття буде госпіталізовано для подальшого лікування. Серед 13 евакуйованих — подружжя з Херсона, які саме перед вторгненням 24 лютого 2022-го виїхали за місто на дачу. І опинились в окупації», – розповів омбудсман.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies