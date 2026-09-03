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Українські сили ППО другий день поспіль збивають реактивні ракети «Герань-5» біля Києва

Їх запускають із відстані 400 км.

Українські сили ППО другий день поспіль збивають реактивні ракети «Герань-5» біля Києва
Уламки ракети "Герань-5"
Фото: ГУР МОУ

Українська протиповітряна оборона вже другий день поспіль збиває в районі Києва реактивні ракети «Герань-5». 

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов.

За його словами, російські військові запускають їх із відстані 400 км.

Безкрестнов зауважив, що позитивним фактором є те, що засоби ППО успішно знищують ворожі цілі. Водночас негативний момент полягає в тому, що противник уже налагоджує їхнє виробництво, активно застосовує і, найімовірніше, продовжуватиме це робити далі. 

  • ГУР повідомляло, що російські війська вперше застосували новий ударний безпілотник "Герань-5" на початку цього року.
  • Довжина дрона становить близько 6 метрів, а розмах крил — до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій серії, "Герань-5" виконана за нормальною аеродинамічною схемою, хоча більшість ключових вузлів та компонентів залишилися уніфікованими з іншими моделями "гераней".
  • БпЛА оснастили 12-канальною системою супутникової навігації "комета", трекером на базі мікрокомпʼютера Raspberry, 3G/4G модемами, а також реактивним двигуном Telefly, аналогічним до того, що використовується на "Герані-3", проте з підвищеною тягою.
  • Бойова частина має масу близько 90 кг, а заявлена дальність удару становить приблизно 1 000 км.
  • Цей дрон важко вважати власною розробкою РФ – зафіксовано значну конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.
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