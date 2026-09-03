Українські сили ППО другий день поспіль збивають реактивні ракети «Герань-5» біля Києва

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Українська протиповітряна оборона вже другий день поспіль збиває в районі Києва реактивні ракети «Герань-5».

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов.

За його словами, російські військові запускають їх із відстані 400 км.

Безкрестнов зауважив, що позитивним фактором є те, що засоби ППО успішно знищують ворожі цілі. Водночас негативний момент полягає в тому, що противник уже налагоджує їхнє виробництво, активно застосовує і, найімовірніше, продовжуватиме це робити далі.