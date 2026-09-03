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У Києві уламки російських дронів упали в трьох районах: є постраждалі (оновлено)

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них - 12-річна дитина.

У Києві уламки російських дронів упали в трьох районах: є постраждалі (оновлено)
російський шахед (ілюстративне фото)
Фото: Facebook / Vladyslav Vlasiuk

У Дарницькому районі Києва уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину дороги. В результаті постраждали двоє людей.  Також пошкоджені дві автівки.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. 

У КМВА також повідомили, що поранень зазнала 12-річна дитина.

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Оновлено.

У Голосіївському районі, попередньо, уламки БпЛА впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосієво - падіння уламків біля проїжджої частини дороги. 

У Святошинському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто. Пожежі немає.

Наразі відомо про шістьох постраждалих. Чотирьох поранених медики госпіталізували.

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