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Зеленський провів Ставку: Виробництво перехоплювачів реактивних "шахедів" має прискоритись

Президент наголосив, що українські розвідки мають інформацію щодо планів ворога, і ресурси - щоб дати відповідь на загрозу.

Зеленський провів Ставку: Виробництво перехоплювачів реактивних "шахедів" має прискоритись
Ставка головнокомандувача
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Основне питання - прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти російських реактивних "шахедів".

Про це він повідомив у Telegram

"В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності. Вдячний усім розробникам і виробникам – кожній компанії – за роботу заради нашої держави та людей. Важливо виконати це завдання саме у визначені терміни", - наголосив Зеленський.

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Також на Ставці детально обговорили потенціал залучення бізнесу у виробництво, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. 

"Щодо цього теж визначені конкретні строки й завдання. Комплексна мета – це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет, щоб гарантувати захист в умовах, коли росіяни нарощують виробництво відповідних швидкісних засобів нападу", - зазначив президент.

"Наші розвідки мають чітку інформацію щодо планів ворога, і наші ресурси спрямовані на те, щоб дати чітку відповідь на загрозу. Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені", - додав він.

Засідання Ставки також прокоментував радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"У всіх друзів і знайомих із Києва до мене одне запитання: коли закінчиться цей кошмар із реактивними «шахедами», що летять на Київ? Відповідаю: Коли у нас буде достатньо реактивних перехоплювачів для побудови багаторівневої ешелонованої оборони, щоб реактивні «шахеди» не долітали до столиці з усіх боків", - написав він у фейсбуці і зазначив, що на Ставці президент визначив це завдання як найпріоритетніше.

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