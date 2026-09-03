На Кіровоградщині суддю підозрюють в отриманні хабаря у справі про нетверезе водіння

Обвинувальний акт стосовно судді та посадовця органу місцевого самоврядування скеровано до суду для розгляду по суті.

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На Кіровоградщині судитимуть суддю та місцевого посадовця у справі про закриття за хабар справи про нетверезе водіння.

Про це повідомили у Національній поліції.

Як встановили правоохоронці, на розгляді в одному з районних судів Кіровоградської області перебували адміністративні матеріали стосовно водія, якого притягували до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

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Аби домогтися закриття справи, чоловік звернувся по допомогу до заступника голови територіальної громади. Останній, маючи дружні стосунки із суддею, погодився посприяти у закритті адміністративного провадження.

Після ухвалення представником судової влади необхідного рішення заступник голови громади отримав від водія обумовлені кошти. Частину неправомірної вигоди він передав судді, а решту залишив собі як винагороду за посередництво.

Раніше на підставі зібраних доказів судді районного суду та заступникові голови територіальної громади повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт стосовно судді та посадовця органу місцевого самоврядування скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.