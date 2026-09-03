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Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі

Працівники ДБР затримали на Харківщині військовослужбовця Національної гвардії України за підозрою у викраденні озброєння зі своєї військової частини та продавав його.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Частина військовослужбовця виконує бойові завдання на Харківщині. Маючи доступ до озброєння, він вирішив продати частину “наліво” та підзаробити таким чином. При цьому зловмисник планував і надалі списувати викрадене майно як таке, що нібито було втрачено під час бойових дій.

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Першу партію краденого військовослужбовець продав за 90 тисяч гривень. Йдеться про 40 дронів, корпуси до протитанкових мін та підривачі.

Через кілька тижнів він вирішив продати значно дорожче озброєння. Цього разу на продаж виставив чотири наземні роботизовані комплекси та вісім протитанкових мін. Вартість партії він оцінив у 1 млн гривень.

Обидва факти незаконного збуту озброєння задокументували правоохоронці. Після отримання мільйона гривень військовослужбовця затримали.

Під час обшуків у нього також вилучили інше військове обладнання, підготовлене для продажу.

Все вилучене озброєння після необхідних слідчих дій передадуть Силам оборони для використання за призначенням.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів, а також у викраденні військового майна службовою особою в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 2,5 млн грн.

Також перевіряється можлива причетність до схеми інших військовослужбовців.