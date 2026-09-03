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"Цього точно не мало статися": у СБУ пояснили конфлікт із ГУР у Києві

У СБУ заявили, що запобігли замаху на російського опозиціонера, який готували за завданням ФСБ.

"Цього точно не мало статися": у СБУ пояснили конфлікт із ГУР у Києві
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що запобігла замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху, який планували здійснити в Україні на замовлення ФСБ Росії. У підготовці злочину, за даними спецслужби, був задіяний заступник командира Російського добровольчого корпусу у складі Інтернаціонального легіону ГУР МО.

Про це СБУ повідомила у заяві щодо конфлікту між співробітниками Служби безпеки та ГУР, який завершився стріляниною в Києві.

За версією СБУ, інформацію про підготовку вбивства служба отримала оперативним шляхом у межах контрдиверсійної роботи. Йшлося про замах, який планували здійснити під час приїзду російського опозиціонера в Україну на День Незалежності.

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У СБУ стверджують, що встановили контакти заступника командира РДК із представниками російських спецслужб. За даними служби, під час спілкування з ФСБ він отримав завдання не лише щодо ліквідації російського опозиціонера, а й інших військовослужбовців Сил оборони України – за грошову винагороду.

У спецслужбі заявили, що завдяки оперативній роботі підготовку злочину вдалося зупинити. Після цього щодо військовослужбовця проводили контррозвідувальні перевірочні заходи.

Як стверджують у СБУ, чоловік визнав факт контактів із ФСБ та погодився співпрацювати зі слідством. Це допомогло встановити інших людей, яких вважають причетними до підготовки злочину.

У СБУ визнали конфлікт з представниками ГУР МО

Крім того, СБУ заявила, що в телефоні фігуранта було виявлено листування з представником ФСБ. Через те, що він визнав контакти з російською спецслужбою та співпрацював зі слідством, запобіжний захід щодо нього не застосовували.

Водночас під час проведення співробітниками СБУ невідкладних слідчих дій, спрямованих на збір та фіксацію доказів у цій справі, виник конфлікт із представниками ГУР, який переріс у стрілянину.

У СБУ назвали ситуацію "абсолютно неприпустимою" та наголосили, що такого інциденту не мало статися.

Розслідування стрілянини наразі проводить Державне бюро розслідувань. У СБУ заявили, що надають слідству необхідну допомогу для встановлення всіх обставин події.

Скриншоти, які надала СБУ
Фото: СБУ
Скриншоти, які надала СБУ

Скриншоти, які надала СБУ
Фото: СБУ
Скриншоти, які надала СБУ

Скриншоти, які надала СБУ
Фото: СБУ
Скриншоти, які надала СБУ

Що передувало?

  • Служба безпеки спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони запобігла теракту. Зазначається, що теракт готувала ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності України.
  • Раніше, 28 серпня у Telegram-каналі "Російського добровольчого корпусу" (підрозділ ГУР МОУ) з'явився допис про зникнення заступника командира корпусу з бойової роботи Степана Каплунова.
  • 2 вересня у Києві Нацполіція перекрила вулицю Шумського у Дніпровському районі. За даними "Української правди", в цьому районі відбулася перестрілка між СБУ та ГУР, і це могло бути пов'язано саме зі зникненням Каплунова.
  • Сам Каплунов в інтерв’ю Radio NV стверджує, що що після викрадення 23 серпня його протягом дев’яти днів утримували на двох об’єктах. За його словами, весь цей час він був позбавлений можливості бачити, де перебуває, а перші дві доби його активно допитували.
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