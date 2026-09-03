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Росія поширює в англомовному інфопросторі ЄС фейк про “нульову допомогу” Естонії Україні, – ЦПД

Прокремлівські медіа посилаються на таблицю Міністерства фінансів України, стверджуючи, нібито Таллінн не надав Києву “жодного долара” від початку повномасштабного вторгнення.

Росія поширює в англомовному інфопросторі ЄС фейк про “нульову допомогу” Естонії Україні, – ЦПД
Фото: prm.ua

Російські інформаційні ресурси поширюють, зокрема в англомовному інфопросторі Євросоюзу, фейк про “нульову допомогу” Естонії Україні.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформацїі.

Прокремлівські медіа та дезінформаційні мережі посилаються на таблицю Міністерства фінансів України, стверджуючи, нібито Таллінн опинився на останньому місці серед донорів і не надав Україні “жодного долара” від початку повномасштабного вторгнення.

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“Насправді ця маніпуляція ґрунтується на підміні понять. Звітність Мінфіну України відображає лише прямі пільгові кредити та гранти, що надійшли безпосередньо до загального фонду держбюджету”, – зазначили у Центрі. 

Звітність взагалі не враховує військову допомогу, передачу зброї, проєкти відбудови, гуманітарні вантажі, витрати на біженців та внески через фонди ЄС.

У ЦПД додали, що загальна допомога Естонії у 2022-2027 роках сягає 1,41 млрд євро. Зокрема, понад €810 млн становить пряма військова допомога, а невійськова підтримка та відбудова становить понад €420 млн. 

Таллінн закріпив щорічну військову підтримку Києва на рівні не менше 0,25% свого ВВП, а загалом спрямував на допомогу Україні понад 3% ВВП, що робить Естонію одним зі світових лідерів за цим показником. 

“Мета цієї інформаційної атаки РФ – посіяти недовіру та внести розкол між Києвом і його найпослідовнішими партнерами”, – йдеться у повідомленні.

  • Міністр оборони Естонії Ханно Певкур пішов у відставку після скандалу з невдалою угодою про закупівлю артилерійських снарядів для України, що фінансувалася Європейським Союзом. Міністра закликали піти у відставку після того, як прокуратура Естонії порушила кримінальне розслідування щодо процесу закупівлі боєприпасів, який супроводжувався тривалими затримками поставок та неякісною продукцією. Естонські представники оборонного відомства також подали позов проти постачальника.
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