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Посолка ЄС Матернова: Росія випустила майже чверть мільйона фейків про євроінтеграцію України

І це лише за останні 16 місяців.

Посолка ЄС Матернова: Росія випустила майже чверть мільйона фейків про євроінтеграцію України
посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова
Фото: Зоряна Стельмах

Росія розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію для дискредитації вступу України до ЄС. 

Про це повідомила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає «Укрінформ».

Спільне дослідження Європейської служби зовнішніх справ та Центру протидії дезінформації виявило близько 250 тисяч фейкових публікацій щодо євроінтеграції України за останні 16 місяців.

Опубліковані матеріали зібрали майже 1,4 мільярда переглядів. За словами дипломатки, Москва залучає значні ресурси і фахівців для створення штучної видимості правди.

Матернова підкреслила, що кремлівська дезінформація спрямована проти європейських цінностей, свобод і прозорих інституцій. 

Попри війну та інформаційний тиск, Україна демонструє розвиток демократії: у Всесвітньому індексі свободи преси держава за рік піднялася з 62-го на 55-те місце серед 180 країн світу, відзначила Матернова. Посолка ЄС наголосила на важливості збереження незалежних медіа та вільного доступу громадян до інформації як у мирні часи, так і під час війни.

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