Кір Стармер оголосив, що залишає посаду депутата парламенту

Поки що незрозуміло, яку саме посаду надалі може обійняти Стармер.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що залишає посаду депутата Палати громад, щоб зосередитися на роботі у сфері міжнародних питань.

Про це пише ВВС.

Через це рішення в лондонському виборчому окрузі Голборн і Сент-Панкрас пройдуть додаткові вибори. Стармер представляв цей округ із 2015 року. Дата додаткових виборів ще не визначена. Її оголосять після того, як Стармер офіційно складе депутатські повноваження.

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Сер Кір, який залишив Даунінг-стріт у липні, раніше заявляв, що залишатиметься депутатом до наступних парламентських виборів у Великій Британії, які мають відбутися не раніше 2029 року. Однак пізніше Стармер повідомив, що складає депутатські повноваження, щоб зосередитися на таких питаннях, як міжнародні відносини та насильство щодо жінок і дівчат. Політик додав, що готовий «передати естафету наступнику».

Заява Стармера прозвучала за кілька годин до того, як новий глава британського уряду Енді Бернем мав виголосити свою першу заяву в Палаті громад як прем'єр-міністр, представити свої пріоритети та відповісти на запитання депутатів.

Поки що незрозуміло, яку саме посаду у сфері міжнародних відносин може обійняти Стармер, однак глобальні питання та дипломатія відігравали значну роль протягом усього періоду його перебування на посаді прем'єр-міністра.

Залишивши парламент невдовзі після відставки з посади прем'єр-міністра, Стармер відступив від нещодавньої практики, якої дотримувалися його попередники на Даунінг-стріт.

Ріші Сунак досі залишається депутатом від округу Річмонд і Норталлертон навіть через два роки після того, як залишив посаду прем'єра.

Його попередниця Ліз Трасс також залишалася рядовою депутаткою до виборів 2024 року, коли програла своє місце представнику Лейбористської партії.

Тереза Мей залишалася депутаткою ще п'ять років після відставки з посади прем'єр-міністра.

Водночас Борис Джонсон і Девід Кемерон залишили Палату громад невдовзі після відходу з посади глави уряду.