Президент Зеленський доручив провести аудит невиконаних домовленостей України з міжнародними партнерами

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність провести чіткий аудит домовленостей із міжнародними партнерами, які були досягнуті на політичному рівні, але досі не реалізовані на рівні міністерств, підприємств та державних компаній.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, на політичному рівні Україна вже має конкретні домовленості з Канадою, Європейським Союзом, Великою Британією, Норвегією та США.

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"Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично. У кожного міністерства повинен бути звіт щодо цього, і це також стосується державних компаній, перш за все, енергетичних компаній", – наголосив президент.

Він також зазначив, що Україна має "вагомі домовленості" з Францією, Великою Британією, Німеччиною та іншими ключовими партнерами.

Зеленський наголосив, що результати зустрічей і переговорів мають відчуватися безпосередньо в Україні – зокрема у посиленні оборонних спроможностей та додаткових енергетичних пакетах.

"Треба це виконати на рівнях між міністерствами наших країн, між підприємствами", – сказав глава держави.

Окремо президент заявив, що напередодні зими необхідно максимально мобілізувати міжнародну підтримку в енергетичній сфері.

Також Зеленський повідомив, що РНБО ухвалила рішення щодо планів стійкості областей та громад. За його словами, РНБО аналізує, які завдання регіони та міста не виконують вчасно, і за кожним таким напрямком визначені вимоги щодо необхідних заходів.