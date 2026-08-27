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Санду вручила Зеленському в Кишиневі найвищу відзнаку Молдови

Ідеться про «Орден Республіки».

Санду вручила Зеленському в Кишиневі найвищу відзнаку Молдови
Мая Санду і Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський отримав у Кишиневі найвищу відзнаку від Молдови – «Орден Республіки»

Про це повідомила президентка країни Мая Санду на спільній пресконференції 27 серпня, у день незалежності Молдови.

«Я оголосила про присвоєння нагороди президенту Зеленському – найвищої відзнаки нашої держави за неймовірний внесок у захист миру та свободи на європейському континенті. На знак визнання від імені всіх молдован сміливості українського народу. Для мене було честю передати цю відзнаку президенту Зеленському сьогодні», - сказала Санду.

Президентка Молдови відзначила внесок України у захисті від російської агресії і згадала про російські дрони, які десятки разів порушували повітряний простір і Молдови, і, зокрема, Румунії.

  • Під час візиту до України Санду отримала від українського колеги орден княгині Ольги I ступеня.
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