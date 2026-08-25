У ЄС хочуть змінити правила розширення: країнам-кандидатам можуть запропонувати поступову інтеграцію

Європейський Союз готується переглянути підхід до розширення блоку та вступу нових держав. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос представила ключові напрями майбутньої реформи. Вона має допомогти підготуватися до можливого збільшення кількості членів до понад 30.

Про це Кос заявила 25 серпня під час конференції у Загребі, інформує Euronews. За її словами, сучасні геополітичні реалії вимагають від Євросоюзу змінити підхід до розширення.

"Світ змінився. І розширення має змінюватися разом із ним", – наголосила єврокомісарка.

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Кос назвала чотири ключові напрями, які Брюссель планує обговорити.

Перший – внутрішні реформи самого ЄС. За словами єврокомісарки, збільшення кількості членів вимагатиме більш гнучкої системи ухвалення рішень. Зокрема, у Євросоюзі можуть скоротити кількість питань, у яких одна країна здатна блокувати спільне рішення, а також оптимізувати роботу інституцій.

Другий напрям – посилення демократичних гарантій для нових членів. Брюссель хоче створити додаткові механізми, які не дозволять державам після вступу відходити від принципів демократії та верховенства права.

"Ми не повинні дозволити проникнути троянським коням. Ні сьогодні, ні через 10 чи 20 років", – заявила Кос.

Брюссель хоче надати певні переваги ще до повноправного членства

Третім елементом стане поступова інтеграція країн-кандидатів. У ЄС дедалі частіше обговорюють відмову від моделі "все або нічого", за якої країна отримує переваги лише після повного завершення переговорів про вступ.

За словами Кос, кандидатам варто надавати більше конкретних переваг ще до повноправного членства. Серед таких можливостей вона назвала участь у європейській платіжній системі SEPA та підключення до енергетичної мережі ЄС.

Окремо Єврокомісія планує визначити перехідні механізми, які мають полегшити приєднання нових держав і водночас захистити інтереси нинішніх членів ЄС.

Реформа набуває особливого значення на тлі перспектив вступу України та Молдови до ЄС. Кос окремо відзначила технічний прогрес обох країн у переговорному процесі.

Серед інших держав, які демонструють поступ, вона назвала Чорногорію та Албанію. Також Ісландія відновила процес приєднання до Євросоюзу. У Єврокомісії очікують, що пропозиції щодо майбутнього розширення обговорять на рівні лідерів ЄС у жовтні.