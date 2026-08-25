"Слова, як запуск Patriot PAC-3": Зеленський подякував Трампу за привітання з Днем Незалежності

Глава Білого дому наголосив на міцності відносин між СЩА та Україною, а також закликав скористатись моментом, щоб завершити війну.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за привітання з 35-ю річницею відновлення незалежності України.

Слова глави Білого дому Зеленський процитував у соцмережі X.

Президент України повідомив, що отримав від Трампа "тепле та надихаюче" привітання. У ньому наголошено на міцності відносин між США та Україною, які лише поглибилися після здобуття незалежності. Трамп також відзначив стійкість українців та їхню мужність перед обличчям російської агресії.

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Він заявив, що США захоплюються незламністю українського народу, шанують його жертви та вірять у майбутнє України як суверенної й процвітаючої держави.

"Давайте скористаємося цим моментом, щоб покласти край конфлікту та побудувати міцний, тривалий мир, який звільнить величезний потенціал України для наступних поколінь", – написав президент Сполучених Штатів.

Зеленський прокоментував слова Трампа і наголосив, що вони свідчать про надію на мир.

"Ці слова, подібно до звуку запуску Patriot PAC-3, підносять наш дух і дають надію, що життя можна захистити від диких атак Росії та що можна досягти гідного миру", – сказав Зеленський.

I received warm and heartening congratulations from President Trump @POTUS on the 35th Anniversary of the Restoration of Ukraine’s Independence:



“Dear Mr. President:



On behalf of the American people, I congratulate you and the citizens of Ukraine on your Independence Day.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

Також привітальні листи та відеопоздоровлення надіслали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Швейцарії Гі Пармелін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр Австралії Ентоні Албаніз, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, президент Латвії Едґарс Рінкевічюс, президентка Європарламенту Роберта Мецола, король Нідерландів Віллем-Олександр та голова уряду Роб Єттен, президент Естонії Алар Каріс, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Привітали з Днем Незалежності і прем'єр Словенії Янез Янша, президент Румунії Нікушор Дан, генсек НАТО Марк Рютте, президент Австрії Александер Ван дер Беллен, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович, польський прем'єр Дональд Туск, прем'єр Канади Марк Карні, департамент закордонних справ Сан-Маріно, король Великої Британії Чарльз III, король Іспанії Філіпе VI, прем'єр Андорри Шав'є Еспот Самора, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердімухамедов, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, голова японського уряду Санае Такаїчі, президент Республіки Мальдіви Мохамед Муіззу, президент Лівану Жозеф Аун.

Warm and sincere Independence Day wishes from His Majesty King Charles III and Her Majesty The Queen are deeply moving and exceptionally meaningful.



I am grateful for the emphasis on Ukraine’s history, rich culture, and unyielding national spirit, as well as the resilience of… pic.twitter.com/UXPm9jVbLC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

Що передувало

Напередодні Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів привітав народ України з 35-ю річницею Незалежності.

Голова Держдепу зауважив, що Сполучені Штати віддані суверенітету України та продовжують докладати зусиль для врегулювання російсько-української війни шляхом переговорів, "результатом яких стане тривалий та стійкий мир".Рубіо підтвердив довгострокове співробітництво між Вашингтоном та Києвом.