Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
ГоловнаПолітика

"Слова, як запуск Patriot PAC-3": Зеленський подякував Трампу за привітання з Днем Незалежності

Глава Білого дому наголосив на міцності відносин між СЩА та Україною, а також закликав скористатись моментом, щоб завершити війну.

"Слова, як запуск Patriot PAC-3": Зеленський подякував Трампу за привітання з Днем Незалежності
Трамп і Зеленський, Білий дім
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за привітання з 35-ю річницею відновлення незалежності України.

Слова глави Білого дому Зеленський процитував у соцмережі X.

Президент України повідомив, що отримав від Трампа "тепле та надихаюче" привітання. У ньому наголошено на міцності відносин між США та Україною, які лише поглибилися після здобуття незалежності. Трамп також відзначив стійкість українців та їхню мужність перед обличчям російської агресії. 

Реклама

Він заявив, що США захоплюються незламністю українського народу, шанують його жертви та вірять у майбутнє України як суверенної й процвітаючої держави.

"Давайте скористаємося цим моментом, щоб покласти край конфлікту та побудувати міцний, тривалий мир, який звільнить величезний потенціал України для наступних поколінь", – написав президент Сполучених Штатів.

Зеленський прокоментував слова Трампа і наголосив, що вони свідчать про надію на мир.

"Ці слова, подібно до звуку запуску Patriot PAC-3, підносять наш дух і дають надію, що життя можна захистити від диких атак Росії та що можна досягти гідного миру", –  сказав Зеленський.

Також привітальні листи та відеопоздоровлення надіслали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Швейцарії Гі Пармелін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр Австралії Ентоні Албаніз, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, президент Латвії Едґарс Рінкевічюс, президентка Європарламенту Роберта Мецола, король Нідерландів Віллем-Олександр та голова уряду Роб Єттен, президент Естонії Алар Каріс, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Привітали з Днем Незалежності і прем'єр Словенії Янез Янша, президент Румунії Нікушор Дан, генсек НАТО Марк Рютте, президент Австрії Александер Ван дер Беллен, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович, польський прем'єр Дональд Туск, прем'єр Канади Марк Карні, департамент закордонних справ Сан-Маріно, король Великої Британії Чарльз III, король Іспанії Філіпе VI, прем'єр Андорри Шав'є Еспот Самора, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердімухамедов, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, голова японського уряду Санае Такаїчі, президент Республіки Мальдіви Мохамед Муіззу, президент Лівану Жозеф Аун. 

Що передувало

Напередодні Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів привітав народ України з 35-ю річницею Незалежності. 

Голова Держдепу зауважив, що Сполучені Штати віддані суверенітету України та продовжують докладати зусиль для врегулювання російсько-української війни шляхом переговорів, "результатом яких стане тривалий та стійкий мир".Рубіо підтвердив довгострокове співробітництво між Вашингтоном та Києвом.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies