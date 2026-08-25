ВАКС призначив Ірині Мудрій утримання під вартою з можливістю застави в 20 млн (оновлено)

Адвокат наголосив на тому, що Микитась намагався маніпулювати його підзахисною, і в розмовах з іншими людьми казав, що він її «замоложує».

Вищий антикорсуд на засіданні 25 серпня призначив ексзаступниці голови ОП Ірині Мудрій утримання під вартою з можливістю застави в 20 млн грн. Сторона обвинувачення просила для неї заставу в 150 млн гривень. Мудра просила відмовитися від обрання запобіжного заходу або обрати такий, що не пов'язаний з триманням під вартою.

У разі внесення застави Мудра муситиме носити електронний засіб контролю, не відлучатися за межі Києва та Київської області і утриматися від спілкування зі свідками. Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена протягом п'яти днів.

«В мене є частково мої гроші і гроші знайомих і друзів. Спробую знайти», – сказала Мудра у коментарі журналістам про те, чи є в неї кошти на заставу.

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На засіданні 25 серпня виступала сторона захисту. Адвокат вважає, що інший підозрюваний, Максим Микитась, лестив Мудрій, а з розмов із іншими людьми ясно, що він її використовував.

Також адвокат вважає, що заставна сума, про яку клопоче обвинувачення, не є обґрунтованою. Він додав, що лікар радив Мудрій госпіталізуватися, але вона відмовилася через судовий процес.

«Ми просимо відмовити в застосуванні такого запобіжного заходу з мотивів недоведеності прокурором як ризиків, так і розміру застави», – сказав адвокат.

Після цього слово взяла Ірина Мудра. Вона розповіла свою біографію, сказала, що 20 років працювала в банках. На початку повномасштабної війни вона вивезла маленьку дитину за кордон, але погодилася на роботу в Мін'юсті і повернулася, аби, як стверджує Мудра, вести боротьбу з росіянами в юридичній площині. Після цього вона працювала над створенням трибуналу для притягнення до відповідальності агресора. В 2024 році трибунал опинився під загрозою зриву, сказала Мудра. Тоді пропонувалося не судити Владіміра Путіна і заборонити виносити заочні вироки. Мудра сказала, що взяла справу в свої руки і вирушила на перемовини в Відень у вересні 2024. Її команда розібрала всі позиції кожної зі сторін, що виступали проти. Мудра зустрічалася з цими сторонами і переконала їх, додала вона.

«Сьогодні мене підозрюють у заволодінні чужим майном. Але все, що я робила ці роки, це майно повертала державі», – заявила Ірина Мудра.

Вона додала, що востаннє поверталася з відрядження в серпні цього року, тобто тоді, коли, за версією НАБУ, вже знала про розслідування проти неї. Мудра запевнила, що не має наміру тікати від слідства.

Вона також сказала, що близька їй людина записувала її на мікрофон. І саме це їй, за її словами інкримінують: те, що ця людина (Максим Микитась) говорила їй. Мудра зазначила, що Микитась 8 січня сказав, що залишив їй $4 млн.

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«Я ніколи не отримувала від Микитася 4 мільйонів доларів. Ні готівкою, ні в банківській формі», – сказала Ірина Мудра.

Експосадовиця додала, що, на її жаль, вона не вміла розбиратися в людях.

Вона не розуміє, чому слова Микитася сприймають на віру після всіх кримінальних справ проти нього. Мудра заперечила, що давала вказівки з заволодіння майном підприємствами.

Також вона сказала, що її восьмирічний син перебуває в Україні. У зв'язку з обстрілами вони можуть перебувати не в Києві, а в Київській області, тож вона просила суд не обмежувати пересування.

Близько 9:38 суддя пішов до нарадчої кімнати. Після 10 години він оголосив рішення.

Це була вже третя спроба обрати запобіжний захід експосадовиці Офісу президента. Розгляд почали минулої п'ятниці, а продовжили вчора. Засідання 24 серпня уривалося через повітряну тривогу.

Підозра Ірині Мудрій

Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась і чинний народний депутат Вадим Столар та ще десять людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 млн гривень, здобутих нелегальним шляхом, за підозрюваного по справі «Мідас» ексміністра Германа Галущенка.

Про викриття злочинної організації на чолі з колишнім і нинішнім народними депутатами і за участі заступниці голови ОП Ірини Мудрої в НАБУ і САП повідомили 19 серпня. За даними слідства, вони забезпечили внесення застави в 150 мільйонів гривень за Германа Галущенка, підозрюваного в участі в злочинній організації, керівником якої слідство вважає Тимура Міндіча, та в легалізації коштів. Галущенко перебував під вартою з альтернативою застави в 200 мільйонів гривень з 17 лютого. Згодом йому зменшили суму застави до 150 мільйонів гривень. Саме ці кошти, як вважають у Національному антикорбюро, злочинна організація Микитася-Столара акумулювала і провела через державний «Сенс Банк» без фінмоніторингу в червні цього року, після чого Галущенко вийшов з-під варти.

Ця ж організація Микитася-Столара і за участі Ірини Мудрої, за версією НАБУ, займалася рейдерським захопленням підприємств і незаконною перереєстрацією їхньої нерухомості. Цю справу назвали «Феміда». Слідство з'ясувало, що учасники організації використовували послуги хакерів для незаконних втручань у реєстри та перереєстрацій, підкуповували суддів та тиснули на Мін'юст.

САП повідомила, що підозри оголошені за статтями: 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) КК України.

Максим Микитась отримав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 30 мільйонів гривень. Для Ірини Мудрої обвинувачення просило заставу в 150 млн гривень. Це така сама сума, як у Германа Галущенка, в допомозі із заставою якому її підозрюють.

Єлізарова відправили під варту з заставою в 20 млн грн. Дубовика відправили під варту з заставою 7 млн грн.