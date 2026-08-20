Операція «Феміда»: НАБУ опублікувало нові деталі про викриту вчора злочинну організацію під керівництвом нардепів

НАБУ опублікувало нові подробиці про викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного і колишнього народного депутатів України. До її складу входили високопосадовці Офісу президента, повідомив детектив Олександр Іванов.

Основною метою діяльності організації було заволодіння об'єктами нерухомості та іншими активами підприємств шляхом незаконного встановлення контролю над суб'єктами власності інших осіб, про що два співорганізатори уклали понятійну угоду.

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Фігуранти справи проводили рейдерське захоплення підприємств за рахунок підробки документів про право власності на ці підприємства. Також вони підробляли судові рішення.

Вартість активів підприємств, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи восени 2025-го року, склала більше 248 мільйонів гривень.

«А у травні 2026 намагалися заволодіти об'єктами нерухомості вартістю понад 207 мільйонів гривень. Метою заволодіння одним з підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад пів мільярда гривень. Для реалізації схеми фігуранти залучали хакерів, які під виглядом державних реєстраторів проникли до реєстру юридичних осіб та внесли підробні документи, неправдиві відомості про перехід права власності від законних власників на підставних осіб. За два дні учасники схеми переоформили корпоративні права захоплених підприємств на підконтрольних осіб, які фактично були охоронцями одного зі співорганізаторів злочину», – сказав детектив.

НАБУ навело уривки перехоплених розмов. Екснардеп і співучасник обговорювали механізм підробки документів.

Усвідомлюючи, що законні власники могли оскаржувати перереєстрацію їхнього майна, учасники організації забезпечии реєстрацію кримінального провадження за заявою підконтрольних їм осіб, а також арешт корпоративних прав захоплених підприємств, щоб унеможливити реєстраційні дії.

У розмовах фігурувала і заступниця голови Офісу президента – Ірина Мудра, якій учора оголосили підозру.

Фото: скриншот відео

Усвідомлюючи, що законні власники могли оскаржувати перереєстрацію їхнього майна, учасники організації забезпечии реєстрацію кримінального провадження за заявою підконтрольних їм осіб, а також арешт корпоративних прав захоплених підприємств, щоб унеможливити реєстраційні дії.

Для утримання контролю над захопленими підприємствами співучасники злочину, за версією слідства, впливали на посадовців Мін'юсту і лобіювали рішення про розгляд скарг в інтересах злочинної організації. Участь в обговореннях теж брали ексдепутат і заступниця голови Офісу президента. Вона розповідала, як телефонувала посадовиці Мін'юсту на ім'я Олена і питала, чому вона її вводить в оману. Йшлося про несення даних до реєстру про підставну особу.

31 грудня 2025 т.в.о. міністра юстиції України Людмила Сугак ухвалила рішення про затвердження висновку колегії. Метою захоплення компанії був контроль над об'єктами нерухомості в центрі столиці шляхом ініціювання процедури банкрутства. Учасник схеми доповідав екснардепу про зустріч із суддею по справі про банкрутство. 27 січня цього року суддя задовольнив заяву про забезпечення позову підконтрольної особи і заборонив вчиняти будь-які дії стосовно підприємства. В березні суддя задовольнив клопотання арбітражного керуючого, підконтрольного злочинній організації, і припинив повноваження директора підприємств.

Для ініціювання процедури банкуртства створили фіктивну заборгованість.