Голова Нацбанку відреагував на ситуацію з наглядовою радою державного Sense Bank

Андрій Пишний пояснив, які дії вже було вчинено після скандалу з операцією "Форест Гамп".

Голова Національного банку Андрій Пишний оприлюднив пояснення щодо наслідків корупційного скандалу, пов'язаного з державним Sense Bank, який використовувався фігурантами "справи Міндіча" для легалізації суми застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

У Facebook посадовець підкреслив, що очільник наглядової ради банку Микола Гладишенко не був відсторонений від своєї посади, а був позбавлений повноважень. Це сталося через порушення ним встановлених законодавством вимог щодо незалежності.

Пишний нагадав, що Нацбанк ініціював перевірку наглядової ради Sense Bank ще після публікації у травні 2026 року "плівок Міндіча". Проте на той момент матеріалів проти Гладишенка було недостатньо для того, щоб профільна комісія ухвалила рішення про його відставку.

Ситуація змінилася після оприлюднення матеріалів операції "Форест Гамп". Національний банк відкрив адміністративне провадження про колективну непридатність наглядової ради Sense Bank. У регуляторі обіцяють співпрацювати з правоохоронними органами та принципово реагувати на виявлені порушення.