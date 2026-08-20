Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
ГоловнаСуспільствоПодії

Голова Нацбанку відреагував на ситуацію з наглядовою радою державного Sense Bank

Андрій Пишний пояснив, які дії вже було вчинено після скандалу з операцією "Форест Гамп".

Голова Нацбанку відреагував на ситуацію з наглядовою радою державного Sense Bank
Sense Bank
Фото: Вікі

Голова Національного банку Андрій Пишний оприлюднив пояснення щодо наслідків корупційного скандалу, пов'язаного з державним Sense Bank, який використовувався фігурантами "справи Міндіча" для легалізації суми застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

У Facebook посадовець підкреслив, що очільник наглядової ради банку Микола Гладишенко не був відсторонений від своєї посади, а був позбавлений повноважень. Це сталося через порушення ним встановлених законодавством вимог щодо незалежності. 

Пишний нагадав, що Нацбанк ініціював перевірку наглядової ради Sense Bank ще після публікації у травні 2026 року "плівок Міндіча". Проте на той момент матеріалів проти Гладишенка було недостатньо для того, щоб профільна комісія ухвалила рішення про його відставку.

Ситуація змінилася після оприлюднення матеріалів операції "Форест Гамп". Національний банк відкрив адміністративне провадження про колективну непридатність наглядової ради Sense Bank. У регуляторі обіцяють співпрацювати з правоохоронними органами та принципово реагувати на виявлені порушення.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies