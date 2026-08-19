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23-річному водію, який вчинив смертельну ДТП в Києві, повідомили про підозру

Унаслідок ДТП загинуло дві жінки. Четверо людей постраждали, за життя одного з них борються лікарі.

23-річному водію, який вчинив смертельну ДТП в Києві, повідомили про підозру
Водію, який 19 серпня вчинив смертельну ДТП в Києві, повідомили про підозру
Фото: Відділ комунікації поліції Києва

23-річному водію Volkswagen, який вчинив смертельне ДТП на Чоколівському бульварі у Києві, повідомили про підозру.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб.

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Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Слідчі звернулися до суду із клопотанням про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні близько 9 ранку підозрюваний їхав смугою громадського транспорту та під час перелаштування зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав у зупинку з людьми.

Унаслідок ДТП загинуло дві жінки 35 та 52 років, ще четверо людей постраждало. За життя 24-річного чоловіка, який зазнав тяжких травм, наразі борються лікарі.

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