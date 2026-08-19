"Редіс": Під час обміну 19 серпня не звільнили жодного захисника Маріуполя

Під час обміну військовополоненими між Україною та Росією 19 серпня не було звільнено жодного військовослужбовця "Азову" чи іншого бійця Національної гвардії України, який обороняв Маріуполь.

Про це повідомив командир 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко.

За його словами, понад 600 бійців "Азову" залишаються в російському полоні.

"Відсутність азовців у сьогоднішньому обміні та їхня мінімальна кількість у попередніх означає, що Україні вкрай необхідно нарешті почати випробовувати інші підходи до обмінів полоненими, шукати нові шляхи та пропозиції", – заявив Прокопенко.

Командир "Азову" вважає, що нинішня переговорна стратегія України щодо військовополонених вичерпала себе.

На його думку, під час формування списків на обмін необхідно визначати пріоритет з урахуванням тривалості перебування людини в полоні, стану її здоров’я та умов утримання.