На Донеччині окупанти атакували автівку з родиною: троє людей поранені

Російські військові також завдали ударів по Дружківці та Слов’янську — поранені ще двоє цивільних.

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Уранці 19 серпня російські окупанти атакували автомобіль із родиною поблизу села Михайлівка Олександрівської громади Донецької області. Унаслідок удару постраждали троє людей.

Про це Суспільне Донбас повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Поранення отримали 46-річний чоловік, його 42-річна дружина та 18-річна донька. У них діагностували контузії, вибухові та множинні осколкові поранення, садна й гостру реакцію на стрес.

Крім того, російські військові атакували FPV-дроном приватний сектор у Дружківці. Внаслідок удару 66-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення.

Ще одна цивільна постраждала у Слов’янську. Внаслідок російської атаки тілесні ушкодження отримала 47-річна жінка.

За фактами російських атак правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.