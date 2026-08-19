Сили оборони уразили міст, три склади БпЛА та ретранслятор росіян на ТОТ

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У ніч на 19 серпня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 19 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області. Споруду противник використовує для забезпечення військової логістики", – ідеться у повідомленні.

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Також уражено три склади БпЛА противника, у районах Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині і Лобачевого Луганської області.

Українські воїни уразили в Оленівці у тимчасово окупованому українському Криму наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера", та пункт управління БпЛА у районі Верхнього Рогачика Херсонської області.

Серед іншого уражено склад МТЗ у Кадіївці Луганської області та район зосередження озброєння і військової техніки противника у Лисичанську Луганської області.

Втрати окупантів уточнюються.