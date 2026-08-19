У Херсоні дівчина 4 рази потрапляла під удари дронами за кілька днів

У Херсоні до лікарні звернулася 21-річна місцева жителька, яка з 12 по 18 серпня чотири рази потрапляла під удари російських дронів. Усі атаки відбулись у Корабельному районі міста.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
У херсонки діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Наразі постраждала перебуває під наглядом лікарів і отримує необхідну медичну допомогу.
Останні обстріли Херсона
- Близько 10:00 19 серпня у Херсоні російський дрон атакував цивільне авто: загинула жінка, ще 2 людей були поранені. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
- Вранці росіяни також атакували безпілотником маршрутне таксі в Херсоні. Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Ще четверо жінок дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.