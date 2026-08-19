У Херсоні дівчина 4 рази потрапляла під удари дронами за кілька днів

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У Херсоні до лікарні звернулася 21-річна місцева жителька, яка з 12 по 18 серпня чотири рази потрапляла під удари російських дронів. Усі атаки відбулись у Корабельному районі міста.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

У херсонки діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Наразі постраждала перебуває під наглядом лікарів і отримує необхідну медичну допомогу.

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