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У Києві керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми.

Як повідомили у столичній поліції, є загиблі та травмовані.

Аварія сталася у Солом'янському районі близько 08:50.

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Оновлено. У Національній поліції повідомили, що вже відомо про двох загиблих. Також є четверо постраждалих, один чоловік у важкому стані.

До розслідування залучені всі необхідні підрозділи поліції Києва. 23-річного водія вже затримано.

Правоохоронці нагадали, що найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму.

“Сподіваємось на підтримку народними депутатами України цього проєкту, а також інших ініціатив задля комплексного посилення безпеки на дорогах. Легковажність та систематичне нехтування правилами дорожнього руху повинні передбачати більш сувору відповідальність”, – додали у Нацполіції.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.