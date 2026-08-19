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У Києві легковик зіткнувся з маршруткою і в’їхав у зупинку, загинуло дві людини (оновлено)

Затримали 23-річного водія.

У Києві легковик зіткнувся з маршруткою і в’їхав у зупинку, загинуло дві людини (оновлено)

У Києві керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми.

Як повідомили у столичній поліції, є загиблі та травмовані.

Аварія сталася у Солом'янському районі близько 08:50.

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Оновлено. У Національній поліції повідомили, що вже відомо про двох загиблих. Також є четверо постраждалих, один чоловік у важкому стані.

До розслідування залучені всі необхідні підрозділи поліції Києва. 23-річного водія вже затримано.

Правоохоронці нагадали, що найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму.

“Сподіваємось на підтримку народними депутатами України цього проєкту, а також інших ініціатив задля комплексного посилення безпеки на дорогах. Легковажність та систематичне нехтування правилами дорожнього руху повинні передбачати більш сувору відповідальність”, – додали у Нацполіції.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. 

  • 5 червня внаслідок ДТП в Солом’янському районі столиці загинуло четверо людей. Аварія сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід. Серед загиблих був 12-річний хлопчик.
  • Результати експертизи показали, що водій Павло Плешивцев, який спричинив смертельну ДТП, на момент аварії їхав зі швидкістю 150 км/год. Суд продовжив його тримання під вартою до 5 вересня 2026 року.
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