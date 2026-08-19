У Києві керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми.
Як повідомили у столичній поліції, є загиблі та травмовані.
Аварія сталася у Солом'янському районі близько 08:50.
Оновлено. У Національній поліції повідомили, що вже відомо про двох загиблих. Також є четверо постраждалих, один чоловік у важкому стані.
До розслідування залучені всі необхідні підрозділи поліції Києва. 23-річного водія вже затримано.
Правоохоронці нагадали, що найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму.
“Сподіваємось на підтримку народними депутатами України цього проєкту, а також інших ініціатив задля комплексного посилення безпеки на дорогах. Легковажність та систематичне нехтування правилами дорожнього руху повинні передбачати більш сувору відповідальність”, – додали у Нацполіції.
На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.
- 5 червня внаслідок ДТП в Солом’янському районі столиці загинуло четверо людей. Аварія сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід. Серед загиблих був 12-річний хлопчик.
- Результати експертизи показали, що водій Павло Плешивцев, який спричинив смертельну ДТП, на момент аварії їхав зі швидкістю 150 км/год. Суд продовжив його тримання під вартою до 5 вересня 2026 року.