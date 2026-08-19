Простий пиріг із сиру й лаваша, який пекли в добровольчому батальйоні в Києві у перші дні повномасштабного вторгнення. Медівник на сливовому повидлі від бабусі 1933 року народження, яка сама пошила жовто-блакитний прапор на початку 90-х у Львові. Дактилевий пиріг за рецептом Ольги Франко з кухарської книги 1929 року. Яблучний пиріг із сорту «Слава Переможцям». Від Луцька й Львова до Меріленда й англійського Ледбері.

Традиції не виникають самі — вони народжуються, коли багато людей роблять одну просту річ разом. Ініціатива «Пиріг Незалежності» пропонує щороку 24 серпня збиратися родиною або спільнотою й пекти пиріг: за старовинним сімейним рецептом або за якимось новим. Цього року – вже другий сезон. Торік свої рецепти на конкурс подали близько чотирьохсот учасниць. Ми публікуємо лише кілька (зберігши стилістику авторок), але які за ними історії!

За кожним із цих рецептів — історія родини. І Пиріг Незалежності вже сам створює традиції. Як розповіла LB.ua одна з ініціаторок конкурсу Лариса Латипова, цьогоріч Пиріг Незалежності за старовинним сімейним рецептом учасниці минулорічного конкурсу Марії Шевченко з Березни можна буде спробувати у ресторанах Чернігова протягом серпня.

Фото: надане Ларисою Латиповою Ініціаторка ініціативи «Пиріг Незалежності» Лариса Латипова

Лариса закликає: долучайтеся до ініціативи, печіть власний Пиріг Незалежності, розповідайте свою історію і беріть участь у конкурсі. Як долучитися, ми розповідали тут.

«Пиріг ТРО»

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Ольга Семиразуменко, Київ: «Мій пиріг — історія становлення ТРО, історія національного спротиву, утвердження нашої незалежності та пам'ять про героїв-добровольців, які загинули у боротьбі за свободу України. У перші дні повномасштабного вторгнення створювалися добровольчі батальйони, до яких потрапила величезна кількість патріотів, вчорашніх цивільних — вчителів, журналістів, юристів, митців, бізнесменів, науковців, які зібралися боронити рідну землю від чужинців. В один з таких підрозділів потрапила і я. Централізованого постачання їжі у нас не було, власне, як і досвіду служби у війську. Приходилося все робити з "нуля", самоорганізовуватися. З якоїсь продуктової бази нам привезли багато сиру, з іншої – багато лавашів, так і вийшов "Пиріг ТРО"...

Фото: надане господинею «Пиріг ТРО»

Рецепт:

Лаваш вірменський тонкий - 10 шт,

кефір - 1,5 літра,

яйця - 4 шт,

сіль,

перець,

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сир сулугуні, сир моцарела, можна додати творог.

Змастити деко вершковим маслом, перший лаваш покласти на деко сухим, а далі кефір змішати з яйцями, додати сіль, перець до смаку, змочувати лаваш у кефірно-яєчній суміші і викладати шарами на деко. Кожен шар лавашу засипати тертим сиром. Останній лаваш також вкладається сухим, все засипати сиром і відправити на 30 хвилин у духовку. Температура випікання 170 градусів. Смачно, сирно і дуже поживно!»

«Медівник на повидлі» з горіхами

Вознюк Оксана, Львів: «Цей пиріг я вибрала тому, що це дуже давній родинний рецепт, за яким готувала ще моя прабабуся, а далі — вже моя бабуся, 1933 року народження. Це — "Медівник на повидлі" з горіхами.

Бабця завжди готувала на сливовому повидлі (лекварі), бо в саду у селі завжди було багато слив-венгерок і тому з них готували багато повидла. Рецепт простий і доступний, а головне — смачний.

У ті часи, коли моя бабуся була дитиною, їжі не було так багато, бо народилась вона в той страшний 1933 рік. І скільки себе пам'ятаю, то вона і в кращі часи завжди купувала мішок цукру, борошна, сушила яблука та груші на узвар і робила багато консервації, повидла, бо, переживши війну та голод, вона завжди мала страх бути голодною.

Цей пиріг вона пекла на свята і на День Незалежності, бо цей день був дуже важливий в її житті і вона навіть пошила собі великий жовто-блакитний прапор, бо на початку 90-их їх ще не було де купити, і він в цей день майорів на нашому балконі у районі Збоїщ у м. Львові. Це був чи не єдиний прапор у будинку на 8-м під' їздів.

Я на той час не зовсім розуміла її нелюбові до москалів та щирої любові до рідного, бо ми жили в мирі та достатку, але бабця добре знала ціну нашої свободи.

Фото: надане господинею «Медівник на повидлі» з горіхами

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Дякую проєкту “Пиріг Незалежності” за гарну ініціативу, бо ви нас з чоловіком надихнули пекти цьогоріч два пироги та згадати наші родинні традиції.

Цей пиріг традиційно пекли на Галичині та Волині. Моя бабця народилась у селі Станимир Перемишлянського району Львівської області, де він випікався традиційно. Його називали "Медівник на повидлі", або ж "Сливовий медівник".

Рецепт:

Борошно пшеничне – 360 г

Горіхи волоські – 120 г ( різані)

Повидло сливове – 250 г

Молоко – 200 г

Олія – 100 г

Цукор – 200 г

Сода – 2 ч. ложки, загасити оцтом

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Сіль – 2 г.

Технологія приготування:

Спочатку змішуємо сухі інгредієнти: борошно (просіяне), цукор, сіль, соду (гасимо оцетом), горіхи.

Повидло змішуємо з молоком та додаємо олію.

У вологу масу поступово вводимо суху масу та замішуємо тісто. Його консистенція має бути, як в густої сметани.

Виливаємо у форму 22-24 діаметром та випікаємо 50 хв. при температурі 180 градусів.

Я використала сливовий леквар, який приготувала з 2 кг слив-венгерок методом уварювання без цукру.

Готовий пиріг я перемастила повидлом.

Мені пішло на це 350 г повидла.

При бажанні можна полити шоколадною глазур'ю або посипати цукровою пудрою».

Березинський пиріг із «п'яною вишнею»

Марія Шевченко, С.Березна, Чернігівський район, Чернігівська область: «Березинський пиріг з "п'яною вишнею"" —

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це родинний пиріг, рецепт якого передавався від покоління до покоління: від прабабусі Железняк Ксенії (1880 р. н.) до бабусі Домникії, до моєї матері Ганни та врешті такий пиріг печу і я.

Чим вирізняється наш родинний пиріг? Тісто звичайне, здобне! Сім'я завжди мала господарство, тож завжди було молоко, сметана, масло… А ось начинка була оригінальна. П'яна вишня! Справді п'яна? Справді! Не штучно заспиртована!

З давніх давен у нашій родині ще з літа виготовлялись вишнева наливка. Не та, яку нині рекламують, заливаючи ягоди горілкою чи спиртом...

У м. Березне, нині – селище Березна, багато жінок виготовляли вишневу наливку з простої стиглої вишні, яку засипали цукром-піском та ставили на призьбу з сонячної сторони, а з часом – на сонячне вікно. І стояла-вигравала ця наливка аж до Великодня, точніше до поминальних днів, Діди у нас називають. Тоді вино зливали та поминали їм померлих, а п'яну вишню використовували для приготування пирогів, вареників, млинців... Які ставились на поминальну могилу, пізніше – стіл.

Окремі жінки Березни у 60-80-ті роки продавали п'яну вишню на кладовищах, у нас їх три, міряючи чаркою та фасуючи у клубочки з газети. Останні швидко промокали, бруднили руки дітей та це не зменшувало їх радість. Ніхто від них не п'янів. Я не купувала таких вишень, позаяк дуже дружила з бабусею Домникією, тож п'яні вишні смакувала ще з осені…

Моя мати Ганна Пінчук (у дівоцтві Кузьменко), мала неабиякий хист до випікання, тож у неї я і навчилась пекти родинний пиріг з п'яною вишнею. Якось так!

Фото: надане господинею Березинський пиріг із «п'яною вишнею»

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Тісто:

борошно пшеничне вищого гатунку – 5-6 березинських стаканів

молоко – 1 березинський стакан

цукор – 1 березинський стакан

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яйця – два

масло домашнє – 100 г

дріжджі сухі – 17 г.

Начинка:

вишня п'яна – 3 березинські стакани

крохмаль – ложка столова

цукор – 1 березинський стакан

вода – 2/3 все того ж березинського стакана

мак – стакан березинський

сіль – дрібка.

Для змащування:

жовток – один

молоко – чайна ложка.

Приготування традиційне: тісто – вимішування, підйом, підготовка начинки, формування пирога, випікання, раніше у печі, нині, де прийдеться...

Смакуйте “березинські пироги з п’яною вишнею" і буде ВАМ щастя.

Разом до Перемоги України!»

(***«Березинський стакан» — це народна назва особливої мірної посудини або жартівливий вираз із селища Березна на Чернігівщині. Історично це була склянка з помітно ввігнутим («пузатим») дном, через що всередину поміщалося менше продукту (наприклад, насіння), ніж здавалося з вигляду — Ред.).

«Дактилевий пиріг»

Іванна Міліянчук, Львів: “Дактилевий пиріг" дуже любила Анна

Франко (донька Івана Франка). Цей перепис також подала у своїй книзі "Перша українська загально-практична кухня" 1929 р. наша Баба Ольга Франко (з Білевичів). Цей вишуканий десерт передається у нашій родині із покоління в покоління.

Інгредієнти:

250 г дактилів (фініків — Ред.)

250 г міґдалів

250 г цукру

цедра і сік з одної цитрини

4 білки

4 андрути* (тонкі вафлі, які ми зазвичай змащуємо згущенкою — Ред.).

Фото: надане господинею «Дактилевий пиріг»

Приготування:

Із дактилів витягнути кісточки, порізати на тонкі смужки.

Горіхи посікти.

Білки збити, досипати пороху цукор.

Додати горіхи, дактилі, цедру і сік цитрини, легко перемішати.

Викласти на деко андрути, зверху рівномірно дати масу.

Сушити в рурі (печі, духовці — Ред.) при температурі 100° три години.

Коли вистигне — порізати ножем, змоченим у гарячій воді».

Сливовий пиріг

Уляна Стасюк, Сполучені Штати Америки, штат Меріленд: «Для львів’янки, яка вже два десятиліття живе за кордоном, обрати сливовий пиріг як символ нової традиції до Дня Незалежності України, мабуть, доволі нетипово. Та річ у тім, що слова “незалежність”, “моя Батьківщина”, “Україна” для мене пов’язані з відчуттями глибокої любові, поваги, натхнення й родинного затишку. У часи війни ці почуття особливо загострилися.

Ці почуття не виникають в одну мить — а викарбовуються у серці роками: крізь обставини, події, вчинки, роздуми. Ось спогад про збирання сливок зі старої сливи у бабці і є одним з тих моментів, де міцніло відчуття любові до землі, неба над головою, родини.

Бабці вже давно немає, не певна, чи ще росте та слива на городі, та запах сливового пирога огортає хвилею тепла, туги, великої, безмежної і бездонної любові до землі, де ми мали незалежність, хоч і не завжди усвідомлювали її справжню ціну.

Фото: надане господинею Сливовий пиріг

Сливовий пиріг:

100 г вершкового масла

1 кг слив

20 г сметани

100 г цукру

3 яйця

200 г борошна

1,5 ч. л. розпушувача

80 гр подрібнених горіхів».

Яблучний пиріг «Слава Переможцям»

Оксана Ярош, місто Луцьк, переможниця рецептів пирогів-2025: «Мій пиріг ‒ дріжджовий пиріг із яблуками сорту “Слава Переможцям”. Ідея (ініціативи) “Мій Пиріг Незалежності” мені дуже відгукнулась, бо має бути символічна їжа у наш День Незалежності.

І у мене дві історії. Одна — про рецепт тіста, а інша — про начинку. Історія про тісто. Ті, хто волонтерять, що тільки не придумують, щоб привернути увагу друзів у соціальних мережах до чергового збору. Моя знайома Тетяна Грішина написала у Фейсбук пост про збір і розмістила світлину із пирогами. Я задонатила, попросила рецепт. Цей рецепт тіста дуже добрий, завжди смачні пироги виходять. Тому я знала, за яким рецептом тіста приготувати пиріг.

Ідея із начинкою. Яблучні пироги – це смачно. А зараз ще й сезон, коли вродили яблуні сорту “Слава Переможцям”. Це наш український сорт пізньолітніх яблук, які ростуть по всій країні. І до пирога на День Незалежності дуже пасує сорт із такою назвою. Ще й яблука смачні і соковиті.

Ну і ще нюанс, що довіряю якості дріжджів “Духмяна хата”, із ними тісто завжди підходить, бо було різне. І через цей не завжди вдалий досвід рідко щось пекла.

Фото: надане господинею Яблучний пиріг «Слава Переможцям»

Рецепт тіста (від Тетяни Грішиної):

200 мл молока,

20 г дріжджів (пресованих),

75 г цукру,

1 ч. л. ванільного цукру,

2 яйця (1 жовток на змащування, відокремлюю в іншу посудину і затягую плівкою, щоб не підсихав)

40 г вершкового масла,

30-40 мл рослинної олії,

0,5 ч. л. солі

600 г борошна (бажано більше не додавати).

Розводжу дріжджі в теплому молоці (35°-40°). Додаю 1 ч. л. цукру (із загальної кількості). Добре перемішую до розчинення цукру і дріжджів; сюди ж додаю 2 ст. л. муки (також із загальної кількості). Розмішую до однорідності; виходить рідка маса, залишаю трішки постояти.

У мисці для замішування з'єдную яйця, пів ч. л. солі, висипаю весь цукор, ванільний цукор, м'яке вершкове масло, 2 ст. л. рослинної олії, а 1 ст. л. залишаю для замішування тіста. Все добре перемішую, вливаю дріжджі, знову все добре перемішую, додаю муку (попередньо просіяну), частинами, щоб не забити тісто і замішую.

Взяти кругле деко для запікання, застелити папером для випічки. Розкачати тісто (3/4) і викласти на кругле деко, щоб тісто закрило і дно, і стінки форми для запікання. Викласти начинку із дольок яблук, цукру, кориці.

Із тіста (1/4 ) зробити перекладинки, які з’єднають бортики пирога.

Пиріг змазати підготовленим жовтком.

Пекти 30 хв. при 220 градусах, але періодично заглядати, як у пирога справи.

Рецепт начинки:

7 яблук сорту “Слава Переможцям” без шкірки нарізати на дольки. Посипати цукром і корицею (за смаком).

Відзначаємо Незалежність нашої країни гідно і смачно!»

Пироги з яблуками та маком

Алла Савченко. Ледбері, Великобританія: «Я родом з Полісся, наше село межує з лісом. Родина завжди мала багато настрої їжі з плодами лісу. Ягоди, гриби. В залежності від сезону, моя бабуся пекла пироги з різними начинками. Мій улюблений був в чорницями та маком та з яблуками і маком.

У Британії саме в серпні я почала згадувати смаки пирогів з України. Мої друзі британці люблять мої пироги з яблуком.

Фото: надане господинею Пироги з яблуками та маком

Інгредієнти:

Борошно – 1 кг

Дріжджі сухі – 12 г

Цукор – 250 г

Молоко – 400 г

Яйця – 3 шт.

Масло вершкове – 150 г

Сіль – 15 г

Ванільний цукор – 10 г

Олія – 10 г

Для начинки:

Мак – 400 г

Яблука –- 4-5, великі

Масло вершкове – 50 г

Цукор – 300 г

Для змащування:

Жовтки – 2 шт.

Молоко – 2 ст. л.

Приготування:

1. Зробити опару з молока, дріжджів, цукру та борошна, дати піднятись.

2. Збити яйця з цукром, додати масло, молоко й замісити тісто. Дати підійти.

3. Мак залити окропом, настояти, потім відварити з маслом і цукром ~40 хв. Перемолоти й додати варення.

4. Тісто розділити на дві частини, розкачати, намазати начинкою й скрутити в рулети.

5. Викласти у форми, дати піднятись, змастити жовтком із молоком.

6. Випікати при 180 °C 40–50 хв.»