Рада схвалила за основу законопроєкт про посилення вимог до утримання укриттів

Документ, зокрема, передбачає заборону використання захисних споруд не за призначенням.

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Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про забезпечення безперешкодного доступу до укриттів та посилення вимог до їхнього утримання.

Про це повідомляє телеграм-канал парламенту.

За законопроєкт № 15397 проголосували 296 народних депутатів.

Документ передбачає заборону використання захисних споруд не за призначенням та розірвання договорів їх оренди на час воєнного стану.

Також пропонуються обов’язкові щомісячні перевірки, встановлення камер спостереження, розширення мережі швидкоспоруджуваних модульних укриттів у громадських місцях та відповідальність за перешкоджання доступу до них.

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