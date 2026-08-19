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Депутатські фракції провели зустрічі з Хмарою і Сибігою. «Слуга народу» підтримала кандидатів (оновлено)

Учора діалоги тривали понад п’ять годин.

Депутатські фракції провели зустрічі з Хмарою і Сибігою. «Слуга народу» підтримала кандидатів (оновлено)
Фото: Скриншот відео

Сьогодні зранку продовжились зустрічі народних депутатів від парламентських фракцій та груп із кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ – Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради. 

Зазначається, що вчора діалоги тривали понад п’ять годин. 

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"Говорили про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи. Адже йдеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей", – йдеться в повідомленні.

Народні депутати наголошують на важливості постійного діалогу між Урядом і Парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями й законодавчими ініціативами.

Доповнення. Фракція «Слуга народу» підтримала кандидатури Хмари і Сибіги, повідомив її голова Давид Аарахмія.

«Фракція підтримує Володимира Зеленського і запропонованих ним кандидатів», – сказав він.  

Арахамія вважає, що Андрій Сибіга – «досвідчений дипломат, потужний член команди, якого ми всі добре знаємо», який не потребує додаткових рекомендацій і має продовжувати роботу. 

Про Хмару депутат сказав, що він неодноразово ризикував життям заради країни. 

«Добре зарекомендував себе на військовій службі і виконуючи обов’язки Міністра оборони. Євгеній Хмара окреслив пріоритети роботи: продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію ворога, берегти людський капітал, розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс. Євгеній Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони. Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру в залі», – сказав він. 

Як повідомлялося, вчора президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Сибіги - міністром закордонних справ.

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