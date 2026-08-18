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​Нардеп «Слуги народу» Андрій Жупанін написав заяву про складення мандату

Він повідомив, що отримав нову пропозицію.

​Нардеп «Слуги народу» Андрій Жупанін написав заяву про складення мандату
Андрій Жупанін
Фото: Слуга народу

Народний депутат від «Слуги народу», заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанін написав заяву про складення мандату. 

Про це він підтвердив LB.ua.

«Так, це правда», — підтвердив Жупанін. 

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Причиною свого рішення він назвав нову пропозицію: «Є пропозиція, гріх відмовлятися».

Водночас інший співрозмовник LB.ua зі «Слуги народу» розповів, що наразі подано близько 20 таких заяв. 

Він назвав дві основні причини.

«Багато хто каже — ми просто за**ались. У нас все є. В сенсі умовно грошей. А у нас нема можливості їх витрачати на себе, на родину, на коханок і тд. Раніше це хоч давало статус, а зараз ти прокажений», — сказав він.

Друга причина, за його словами, — тиск правоохоронних і антикорупційних органів. «Це всі на світі правоохоронці і антикорупційні працюють по тобі. В мене є колеги, які щомісяця змінюють номер телефону. Я майже щотижня ходжу в НАБУ і ДБР. Не те, що ми святі», — розповів співрозмовник.

За його словами, у фракції існує принципова позиція не відпускати мажоритарних нардепів.

На запитання, хто ці 20 депутатів, він відповів: «Не можу сказати. Але це зі слів Давида (Арахамії, голови фракції), є принципова позиція не відпускати мажорів. Списочників відпускають».

Ще один народний депутат від «Слуги народу» в розмові з LB.ua висловив здивування щодо ситуації навколо Жупаніна. 

За його словами, у парламенті «взагалі відбуваються якісь дивні і навіть іноді тривожні речі». 

Він також звернув увагу на суперечливу інформацію щодо урядових кадрів: «Всі пишуть, що є подання на міністрів, а я щойно питав у секретаріату, вони кажуть, що ще не заходили подання».

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