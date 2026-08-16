Бізнесмен з Чернівців був напідпитку, його затримали на одному з блок-постів.

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У Вінницькій області сталася потрійна ДТП за участі бізнесмена з Чернівців Іллі Павлюка, якого називають “тіньовим куратором” нардепів від "Слуги народу”. Він намагався втекти з місця події, але його затримали.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У Національній поліції інформують, що автопригода сталась ввечері 15 серпня у Вінницькому районі.

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Попередньо відомо, що у селі Садове водій Ford виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Lexus. Внаслідок удару Lexus, яким керував Павлюк, за інерцією допустив зіткнення з Volkswagen Passat.

Водій Lexus на іншому авто покинув місце події. Як пише УП, за Павлюком приїхав Mercedes Brabus, у якому бізнесмен залишив місце події. Вимогу поліції не залишати місце ДТП проігнорував. Однак патрульні зупинили чоловіка на одному з блок-постів.

Перевірка показала наявність алкогольного спʼяніння у керманичів Lexus (2,46 проміле) та Ford (1,6 проміле). Водійка Volkswagen Passat – твереза.

Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ. Тривають слідчі дії.

Фото: Українська правда Ілля Павлюк

У червні 2020 року народний депутат від фракції "Слуга народу" і голова Кіровоградської обласної організації партії Олександр Дануца підтвердив, що на президентських і парламентських виборах працював разом з бізнесменом Іллею Павлюком.

У квітні 2019 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування, в якому назвали Іллю Павлюка головою однієї з неформальних груп впливу у виборчому штабі під назвою "Регіони"