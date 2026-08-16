Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЗМІ: “куратор” нардепів від “Слуги народу” Павлюк потрапив у ДТП і намагався втекти

Бізнесмен з Чернівців був напідпитку, його затримали на одному з блок-постів.

ЗМІ: “куратор” нардепів від “Слуги народу” Павлюк потрапив у ДТП і намагався втекти
Потрійна аварія сталася вчора на Вінниччині

У Вінницькій області сталася потрійна ДТП за участі бізнесмена з Чернівців Іллі Павлюка, якого називають “тіньовим куратором” нардепів від "Слуги народу”. Він намагався втекти з місця події, але його затримали.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У Національній поліції інформують, що автопригода сталась ввечері 15 серпня у Вінницькому районі. 

Реклама

Попередньо відомо, що у селі Садове водій Ford виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Lexus. Внаслідок удару Lexus, яким керував Павлюк, за інерцією допустив зіткнення з Volkswagen Passat. 

Водій Lexus на іншому авто покинув місце події. Як пише УП, за Павлюком приїхав Mercedes Brabus, у якому бізнесмен залишив місце події. Вимогу поліції не залишати місце ДТП проігнорував. Однак патрульні зупинили чоловіка на одному з блок-постів.

Перевірка показала наявність алкогольного спʼяніння у керманичів Lexus (2,46 проміле) та Ford (1,6 проміле). Водійка Volkswagen Passat – твереза. 

Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ. Тривають слідчі дії.

Ілля Павлюк
Фото: Українська правда
Ілля Павлюк

У червні 2020 року народний депутат від фракції "Слуга народу" і голова Кіровоградської обласної організації партії Олександр Дануца підтвердив, що на президентських і парламентських виборах працював разом з бізнесменом Іллею Павлюком.

У квітні 2019 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування, в якому назвали Іллю Павлюка головою однієї з неформальних груп впливу у виборчому штабі під назвою "Регіони"

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies