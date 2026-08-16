У Міноборони підтвердили виведення з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries

Сьогодні припинили роботу склад у Домодєдово і логістичний вузол компанії в індустріальному парку “Коледіно”.

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Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку “Коледіно”.

Це був найбільший за площею склад компанії Wildberries – 250 тисяч м².

“Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку рф принесла в Україну”, – зазначили у міністерстві.