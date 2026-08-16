У Міноборони підтвердили виведення з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries

Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку “Коледіно”.
Це був найбільший за площею склад компанії Wildberries – 250 тисяч м².
“Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку рф принесла в Україну”, – зазначили у міністерстві.
- Склади російського маркетплейса – це не просто квадратні метри. Це робочі місця десятків тисяч людей, застраховані на мільярди активи, вузол сірих схем й експорту товарів подвійного призначення, а також предмет відкритої війни кремлівських кланів. Саме тому удари по Wildberries б'ють одразу по кількох вимірах тилу РФ – економічному, соціальному й політичному. Детальніше читайте у матеріалі LB.ua “Багатовимірна ціль: чому удари по Wildberries стали важливою частиною війни на виснаження”