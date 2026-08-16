Головне за ніч та ранок неділі, 16 серпня: балістика по Києву та Кривому Рогу, понад 210 боєзіткнень, пожежі під Москвою

Нічні повітряні атаки , 212 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, вдали виступи українських легкоатлетів на ЧЄ-2026.

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Уночі Росія запустила балістичні ракети по Кривому Рогу і Києву.

Спершу вибухи лунали в Кривому Розі. Голова ОВА повідомив, що під ударом була промисловість. Станом на ранок було відомо про загиблого та 13 поранених.

За оновленою інформацією, у Кривому Розі рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного загиблого. Нічна ворожа атака на місто забрала життя двох людей.

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Ще 14 людей дістали поранень. 11 із них госпіталізовані.

Військові попередили й про ракети на Кременчук.

Після цієї хвилі атаки з Воронежа додалася балістична загроза з Брянська. У столиці пролунали вибухи, повідомив мер Віталій Кличко.

Станом на ранок 16 серпня, за інформацією КМВА, кількість постраждалих збільшилася до трьох людей.

Також виникли пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.

У Києві станом на 9:35 рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічним російським обстрілом.

Пізніше стало відомо, що в ніч проти 16 серпня російські війська атакували ракетами найбільший металургійний комбінат України "АрселорМіттал Кривий Ріг". Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 13 працівників підприємства отримали травми, повідомили в компанії.

Після російської атаки на комбінат пошкоджено основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва.

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Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 212 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак, на Покровському – 34.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем та один пункт управління безпілотних літальних апаратів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1510 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 467 320 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Вранці 16 серпня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. У Броварському районі внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них – дитина.

Дитині медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці. Жінка внаслідок атаки отримала осколкові поранення. Її доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Ще одному постраждалому медики допомогли на місці.

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Унаслідок удару російських дронів у Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Уночі 16 серпня російська авіація вдарила по приватному житловому сектору Слов'янська фугасними авіабомбами, повідомляє ДСНС України.

Унаслідок ворожих авіаударів загорівся житловий будинок та господарська споруда за двома різними адресами. Рятувальники локалізували пожежі, однак через загрозу повторного обстрілу призупинили роботи.

Загалом пошкоджено 22 приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

"У ніч на 16 серпня (з 18:00 15 серпня) противник атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської, Брянської та Воронезької обл., керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонської обл., Бєлгородської обл., а також 106 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Основний напрямок удару – Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО збили три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 85 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Станом на ранок атака тривала, в повітряному просторі перебували ворожі БпЛА.

Іспанський винищувач F-18 під час місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії збив безпілотник, який перетнув кордон країни. Інцидент стався вранці 16 серпня, повідомило CNN із посиланням на Міноборони Румунії.

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За даними румунського Міноборони, радари зафіксували безпілотник близько 05:01. БпЛА увійшов у повітряний простір Румунії з боку Молдови приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац.

За інформацією оборонного відомства Румунії, уламки збитого БпЛА, ймовірно, впали в безлюдній місцевості між двома населеними пунктами.

Зранку 16 серпня у Московській області спалахнули склад маркетплейсу Wildberries у селі Коледіно та мультимодальний логістичний комплекс «Північне Домодєдово» у Домодєдово.

Про пожежі повідомляє OSINT Exilenova+.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі в напрямку Московської області летіло 600 дронів, а 201 безпілотник нібито було знищено в Московському регіоні. За його словами, три людини постраждали.

Через повітряну атаку вночі тимчасово призупиняли роботу московських аеропортів «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський».

Лідерка збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи у стрибках у висоту в британському Бірмінгемі.

Ірина Геращенко посіла п’яту сходинку з висотою 1.92 метра. Чемпіонат Європи 2026 року в Бірмінгемі – перший турнір найвищого ґатунку, в якому Ірина взяла участь після вагітності.

Загалом в активі збірної України чотири медалі на європейській першості 2026 року. Окрім золотої медалі Ярослави Магучіх, у скриньці українців «срібло» стрибуна у висоту Олега Дорощука, і дві «бронзи» – Михайла Кохана у метанні молота і Людмили Оляновської у півмарафонській спортивній ходьбі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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