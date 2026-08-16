У Кривому Розі через російський обстріл загинула людина, ще 13 людей поранені

З вечора 15 серпня російські військ понад 20 разів атакували 2 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
У Кривому Розі понівечене промислове підприємство. Одна людина загинула. Ще 13 постраждали. У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка. 10 людей госпіталізовані у стані середньої тякжкості. Інші постраждалі проходять обстеження.
У Широківській та Грушівській громадах на Криворіжжі сталися пожежі.
На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок, приватна оселя.
Постраждав 55-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.
- Уночі Росія запустила балістичні ракети по Кривому Рогу і Києву. Також відомо про ворожу атаку у Кременчуцькому районі.