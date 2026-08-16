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У Кривому Розі через російський обстріл загинула людина, ще 13 людей поранені

Ворог атакував понад 20 разів два райони безпілотниками, артилерією та ракетами. 

У Кривому Розі через російський обстріл загинула людина, ще 13 людей поранені
наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вечора 15 серпня російські військ понад 20 разів атакували 2 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. 

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

У Кривому Розі понівечене промислове підприємство. Одна людина загинула. Ще 13 постраждали. У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка. 10 людей госпіталізовані у стані середньої тякжкості. Інші постраждалі проходять обстеження. 

У Широківській та Грушівській громадах на Криворіжжі сталися пожежі. 

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок, приватна оселя. 

Постраждав 55-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

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