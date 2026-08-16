Російські дрони атакували фермерське господарство на Миколаївщині, є поранені

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Російські військові минулої доби атакували ударними безпілотниками фермерське господарство у Баштанському районі Миколаївської області. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За словами Решетілова, російські війська атакували Миколаївщину ударними БпЛА типу Shahed. Під ударом опинилося фермерське господарство у Баштанському районі.

Постраждали двоє чоловіків віком 41 та 46 років. Обох потерпілих госпіталізували. Їхній стан стабільний.

Внаслідок атаки було знищено вантажний автомобіль.

Також пошкоджень зазнали дах складського приміщення, ще один вантажний автомобіль та трактор.