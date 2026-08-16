Сили оборони за добу ліквідували ще 1510 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1510 російських окупантів і знищили десятки ворожої техніки.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 467 320 (+1 510) осіб
- танків – 12 270 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 151 (+7) од.
- артилерійських систем – 48 007 (+75) од.
- РСЗВ – 2 034 (+8) од.
- засоби ППО – 1 570 (+2) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 257 (+16) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 134 851 (+476) од.
- спеціальна техніка – 4 535 (+7) од.
Дані уточнюються.