Сили оборони за добу ліквідували ще 1510 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1510 російських окупантів і знищили десятки ворожої техніки.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 467 320 солдатів.

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