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Сили оборони за добу ліквідували ще 1510 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 467 320 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1510 російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1510 російських окупантів і знищили десятки ворожої техніки.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 467 320 (+1 510) осіб 
  • танків – 12 270 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 151 (+7) од.
  • артилерійських систем – 48 007 (+75) од.
  • РСЗВ – 2 034 (+8) од.
  • засоби ППО – 1 570 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 257 (+16) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 134 851 (+476) од.
  • спеціальна техніка – 4 535 (+7) од.

Дані уточнюються.

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