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Поліцейські Артем Кучер та Андрій Мельник загинули, захищаючи Україну

В Артема Кучера влучив дрон у Марганці, а Андрій Мельник загинув на бойовому завданні в Донецькій області.

Поліцейські Артем Кучер та Андрій Мельник загинули, захищаючи Україну
Артем Кучер
Фото: Нацполіція

Поліція повідомила про втрату двох співробітників  – старшого сержанта Артема Кучера із Дніпропетровщини та старшого сержанта Андрія Мельника зі Львівщини.

 Про це повідомили в Національній поліції.

Артем Кучер виконував завдання з відбиття ворожих атак у Марганці. Вранці 14 серпня російські війська атакували FPV-дронами зведений антидроновий загін. Один із безпілотників поліцейським вдалося збити, однак інший влучив в старшого сержанта.

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Від отриманих поранень поліцейський загинув на місці. У Нацполіції зазначили, що Кучер до останнього виконував службовий обов’язок і захищав людей від ворожих атак.

Старший сержант Артем Кучер
Фото: Нацполіція
Старший сержант Артем Кучер

Андрій Мельник служив у складі батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) поліції Львівщини. Він загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олексієво-Дружківка в Донецькій області.

Мельник народився 9 грудня 1993 року в селі Канафости Самбірського району. У поліції його назвали відданим і надійним другом, мужнім бійцем, патріотом України та вірним присязі поліцейським. У загиблого залишилися мати, батько та брат.

У Нацполіції висловили співчуття рідним і близьким старших сержантів та вшанували пам’ять обох поліцейських.

Старший сержант Андрій Мельник
Фото: Нацполіція
Старший сержант Андрій Мельник

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