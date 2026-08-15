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Росія понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: 17 людей поранені

Під обстріл ворога потрапили 5 районів області.

Росія понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: 17 людей поранені
Обстріл Дніпропетровщини 15 серпня
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня російські війська понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області: били безпілотниками та скинули авіабомбу. Унаслідок ударів сімнадцять людей дістали поранення, серед них 12-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Найбільше від атак потерпала Нікопольщина. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мозолевська та Мирівська громади. Пошкоджені підприємство, ринок, рейсовий автобус і приватний будинок.

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До лікарні у важкому стані доправили двох 54-річних жінок. Ще дві жінки віком 55 і 76 років та 20-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно. Також медичної допомоги потребують 12-річний хлопчик і 46-річна жінка – вони перебувають під наглядом.

У Синельниківському районі російські війська атакували райцентр, а також Петропавлівську, Раївську та Українську громади. Там пошкоджені підприємство та банківське відділення. За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей.

У Павлограді внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Поранення дістали двоє чоловіків. У Кривому Розі російські удари пошкодили об’єкти інфраструктури та автомобіль. До лікарні у важкому стані госпіталізували чоловіків віком 55 і 34 роки. Ще один, 61-річний чоловік, перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Атаки також зафіксували у Кам’янському районі, тут російські війська вдарили по Вишнівській громаді.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

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