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Україна і ООН Туризм розширять співпрацю для відбудови туристичної галузі

Партнери передбачили 500 стипендій на навчання в онлайн-академії ООН Туризм.

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із генеральною секретаркою Всесвітньої туристичної організації (ООН Туризм) Шейхою Аль Нуваіс під час її візиту до України.

Сибіга і Нуваіс обговорили розширення діяльності організації в нашій державі й залучення її ресурсів для розбудови української туристичної сфери, повідомила пресслужба МЗС.

Посадовець зауважив, що Україна має значний потенціал, який поки що розкрили не повністю. На думку очільника МЗС, розвиток туризму стане важливою частиною відновлення нашої держави, оскільки допоможе залучити нових гостей, створити робочі місця і підтримати місцеві громади.

Окремо співрозмовники розглянули освітні і професійні програми для українців. Сибіга відзначив виділення 500 стипендій на навчання в онлайн-академії ООН Туризм. З них 200 стипендій призначили саме для українських ветеранів.

Сибіга підсумував, що Україна розраховує на активну участь ООН Туризм і готова втілювати нові конкретні проєкти в різних куточках країни.

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