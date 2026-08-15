Сили оборони уразили російський ЗРК "Стріла", склади БпЛА і пункти управління ворога на ТОТ

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Сили оборони України уразили ЗРК, склади БпЛА та МТЗ і пункти управління противника на ТОТ Донеччини і Луганщини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"14 серпня та в ніч на 15 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника", – ідеться у повідомленні.

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Так, уражено ЗРК "Стріла-10" у Кремінній Луганської області.

Також уражено склад БпЛА противника у Вугледарі Донецької області та склад МТЗ у Лисичанську на Луганщині.

Також уражено два пункти управління противника – у Селидовому Донецької області та Михайлівці Запорізької області.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.