Сили оборони уразили російський ЗРК "Стріла", склади БпЛА і пункти управління ворога на ТОТ

Сили оборони України уразили ЗРК, склади БпЛА та МТЗ і пункти управління противника на ТОТ Донеччини і Луганщини.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"14 серпня та в ніч на 15 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника", – ідеться у повідомленні.
Так, уражено ЗРК "Стріла-10" у Кремінній Луганської області.
Також уражено склад БпЛА противника у Вугледарі Донецької області та склад МТЗ у Лисичанську на Луганщині.
Також уражено два пункти управління противника – у Селидовому Донецької області та Михайлівці Запорізької області.
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.
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