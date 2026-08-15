Головне за ніч та ранок суботи, 15 серпня: атака на Марганець, удар по Запоріжжю, понад 230 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 233 бойових зіткнення, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, пожежа на підприємстві "ЦСКБ-Прогрес" в Самарі.

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У Марганці Дніпропетровської області внаслідок нічної атаки російських військ загинув тримісячний хлопчик. Ще 11 людей отримали поранення, семеро з них перебувають у лікарні у важкому стані.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, російські війська під час нічної атаки спрямували безпілотники по багатоповерхівці у Марганці.

Серед поранених двоє дітей: 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 233 бої.

Найважче на Костянтинівському напрямку – там відбулося 34 ворожі штурми.

На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Дорожнього, Котлиного, Удачного та в бік Світлого, Нового Донбасу, Муравки, Білицького, Шевченка, Василівки й Сергіївки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 370 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем. Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 465 810 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 15 серпня росіяни завдали удару по Запоріжжю із використанням безпілотників. У місті лунали вибухи.

За інформацією очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, БПЛА влучили у торговельний центр, який було атаковано під час попередніх обстрілів. Зайнялась пожежа. Всередині будівлі є руйнування.

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Також росіяни поцілили в одне із промислових підприємств.

Уночі РФ атакувала Україну 152 ударними дронами.

Сили ППО знешкодили 124 ворожі БпЛА. Є влучання на 16 локаціях.

Більше інформації – в новині.

У російській Самарі після удару виникла пожежа на підприємстві "ЦСКБ-Прогрес", яке займається виробництвом ракет-носіїв середнього класу та автоматичних космічних апаратів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, після удару в Самарі горить "ЦСКБ-Прогрес" – одне з російських підприємств ракетно-космічної галузі.

Підприємство займається розробкою, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв середнього класу, а також автоматичних космічних апаратів для дистанційного зондування Землі та наукових цілей.

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