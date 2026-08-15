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У Самарі після удару загорівся російський ракетно-космічний завод "ЦСКБ-Прогрес"

"ЦСКБ-Прогрес" – одне з російських підприємств ракетно-космічної галузі.

У Самарі після удару загорівся російський ракетно-космічний завод "ЦСКБ-Прогрес"
наслідки удару у Самарі РФ
Фото: Андрій Коваленко/Телеграм

У російській Самарі після удару виникла пожежа на підприємстві "ЦСКБ-Прогрес", яке займається виробництвом ракет-носіїв середнього класу та автоматичних космічних апаратів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, після удару в Самарі горить "ЦСКБ-Прогрес" – одне з російських підприємств ракетно-космічної галузі.

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Губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев підтвердив удар по одному з промислових підприємств регіону, але не назвав конкретний об’єкт, який атакували.

Підприємство займається розробкою, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв середнього класу, а також автоматичних космічних апаратів для дистанційного зондування Землі та наукових цілей.

За наведеними даними, загалом було запущено понад 1700 ракет-носіїв та близько 950 космічних апаратів, розроблених "ЦСКБ-Прогрес".

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