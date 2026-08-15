У російській Самарі після удару виникла пожежа на підприємстві "ЦСКБ-Прогрес", яке займається виробництвом ракет-носіїв середнього класу та автоматичних космічних апаратів.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
За його словами, після удару в Самарі горить "ЦСКБ-Прогрес" – одне з російських підприємств ракетно-космічної галузі.
Губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев підтвердив удар по одному з промислових підприємств регіону, але не назвав конкретний об’єкт, який атакували.
Підприємство займається розробкою, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв середнього класу, а також автоматичних космічних апаратів для дистанційного зондування Землі та наукових цілей.
За наведеними даними, загалом було запущено понад 1700 ракет-носіїв та близько 950 космічних апаратів, розроблених "ЦСКБ-Прогрес".