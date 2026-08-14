Бойові дії на Донеччині, 194 бойових зіткнення, ворожі обстріли, санкції щодо причетних до незаконного вивезення українського зерна, лісові пожежі в Греції та Хорватії. Яким запам’ятається 1633-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 серпня на фронті від початку доби відбулося 194 бойових зіткнення.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Костянтинівському напрямку. Там росіяни штурмували 27 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 серпня – в новині.

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Російські війська атакували зерновий термінал та готельний комплекс в Одеській області. Унаслідок атаки виникли пожежі. Люди не постраждали, повідомляє ДСНС України.

В Одеському районі через російський удар загорілося складське приміщення для зберігання зерна. У Білгород-Дністровському районі спалахнув дах будівлі готельного комплексу та суха трава поруч.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі та не допустили поширення вогню. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними шахедами проходять бойове тестування, повідомив колишній міністр оборони України Михайло Федоров.

“Сьогодні бачимо тенденцію: росіяни поступово замінюють звичайні шахеди реактивними. Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати росію в кожному технологічному циклі”, – зазначив він.

Федоров нагадав, що минулого року Київ почав системно розвивати дрони-перехоплювачі. Йдеться про відкриття ринку, бойові тестування та збільшення закупівель. “Зараз Україна має одну з найсучасніших систем “малої” ППО у світі, досвід якої вивчають інші армії”, – додав ексміністр.

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню РНБО щодо застосування санкцій проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна, і суден, які в цьому задіяні.

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До санкційного пакета включили 13 кораблів, що використовують прапори РФ (8), Панами (3), Белізу та Сен-Кітс і Невісу (по одному), а також 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб.

Подробиці – в новині.

Соціальні служби Києва актуалізують дані про фактичне місце проживання людей, яким у разі надзвичайної ситуації може знадобитися допомога. Йдеться про одиноких літніх людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

Як повідомила у Facebook заступниця голови КМДА Марина Хонда, це частина планової підготовки міста до зими. Актуальні дані допоможуть службам швидше зв’язатися з людиною, визначити її потреби та за необхідності організувати допомогу або тимчасове переміщення. У КМДА зазначили, що частина людей фактично проживає не за адресою реєстрації.

Хонда запевнила, що це не означає оголошення евакуації чи прогнозування надзвичайної ситуації.

Докладніше – в новині.

Масштабні лісові пожежі охопили популярні туристичні райони Греції та Хорватії. Через поширення вогню загалом евакуювали близько 1500 людей, десятки людей звернулися по медичну допомогу, повідомляють Reuters та Хорватська пожежна служба.

У Хорватії пожежа поширилася в районі між Локвою-Рогозницею та туристичним містом Оміш на узбережжі Далмації. Вогонь охопив близько 900 гектарів трави, чагарників і соснового лісу. Станом на 14 серпня його поширення вдалося зупинити. Через пожежу евакуювали близько 1200 людей. Ще 40 людей звернулися по медичну допомогу, семеро з них перебувають у тяжкому стані. Вогонь також пошкодив житлові будинки.

У Греції масштабна пожежа спалахнула на півострові Халкідіки.

Більше інформації – в новині.

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