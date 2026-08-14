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Головне за ніч та ранок п’ятниці, 14 серпня: загибель мами і сина на Сумщині, атака на Смілу, понад 220 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки, 222 бойових зіткнення, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, ураження енерговузлів на окупованій території.

Головне за ніч та ранок п’ятниці, 14 серпня: загибель мами і сина на Сумщині, атака на Смілу, понад 220 боєзіткнень
Фото: ДСНС

Дитина з мамою загинули внаслідок прицільного подвійного удару ворога у Сумській області.

Рано-вранці росіяни двома реактивними БпЛА вдарили по приватному житловому будинку в Буринській громаді. Унаслідок удару зайнялася пожежа, на місці зафіксовано великі руйнування.

На місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.

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Ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько та бабуся хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 222 бойових зіткнення.

Окупанти були найактивнішими на Костянтинівському (29 атак) та Покровському (25) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1470 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення армія окупантів зменшилася на 1 464 440 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили безпілотних систем атакували ще 29 енерговузлів на окупованій території півдня України, повідомив у Facebook командувач Роберт (Мадяр) Бровді.

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Знеструмлення стаціонарних радарів та інших елементів ППО ворога порушує систему захисту неба й відкриває можливості для подальших атак на окупантів. Перелік уражених об’єктів – у новині.

У ніч на 14 серпня росіяни завдали удару по місту Сміла Черкаської області.

Ворожий БпЛА, начинений шрапнеллю, поцілив у багатоповерхівку, спричинивши значні руйнування в одному з під’їздів.

Бригади “швидкої” надали допомогу п’ятьом потерпілим. Мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

На місці атаки розгорнуто оперативний штаб.

У ніч на 14 серпня південь Одеської області знову перебував під ворожим ударом. Росія атакувала житловий сектор, непрацюючі склади і відкриту місцевість.

Поранено одну людину, повідомив у Facebook голова ОВА Олег Кіпер.

«Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками», – йдеться у повідомленні.

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У ніч на 14 серпня (починаючи з 18:00 13 серпня) російські війська атакували територію України 112 ударними безпілотниками та дронами інших типів.

Пуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, Міллерово (РФ), а також окупованих територій Донецька та Гвардійського у Криму.

За інформацією Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 90 ворожих безпілотників у північних, південних та східних областях.

Унаслідок атаки зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6.

Станом на ранок атака тривала, у повітряному просторі перебувало декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, Повітряні сили України перестали публікувати в ранкових звітах інформацію про кількість запущеної та збитої балістики.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

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