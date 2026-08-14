Нічні повітряні атаки , 222 бойових зіткнення, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, ураження енерговузлів на окупованій території.

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Дитина з мамою загинули внаслідок прицільного подвійного удару ворога у Сумській області.

Рано-вранці росіяни двома реактивними БпЛА вдарили по приватному житловому будинку в Буринській громаді. Унаслідок удару зайнялася пожежа, на місці зафіксовано великі руйнування.

На місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.

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Ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько та бабуся хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 222 бойових зіткнення.

Окупанти були найактивнішими на Костянтинівському (29 атак) та Покровському (25) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1470 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення армія окупантів зменшилася на 1 464 440 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили безпілотних систем атакували ще 29 енерговузлів на окупованій території півдня України, повідомив у Facebook командувач Роберт (Мадяр) Бровді.

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Знеструмлення стаціонарних радарів та інших елементів ППО ворога порушує систему захисту неба й відкриває можливості для подальших атак на окупантів. Перелік уражених об’єктів – у новині.

У ніч на 14 серпня росіяни завдали удару по місту Сміла Черкаської області.

Ворожий БпЛА, начинений шрапнеллю, поцілив у багатоповерхівку, спричинивши значні руйнування в одному з під’їздів.

Бригади “швидкої” надали допомогу п’ятьом потерпілим. Мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

На місці атаки розгорнуто оперативний штаб.

У ніч на 14 серпня південь Одеської області знову перебував під ворожим ударом. Росія атакувала житловий сектор, непрацюючі склади і відкриту місцевість.

Поранено одну людину, повідомив у Facebook голова ОВА Олег Кіпер.

«Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками», – йдеться у повідомленні.

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У ніч на 14 серпня (починаючи з 18:00 13 серпня) російські війська атакували територію України 112 ударними безпілотниками та дронами інших типів.

Пуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, Міллерово (РФ), а також окупованих територій Донецька та Гвардійського у Криму.

За інформацією Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 90 ворожих безпілотників у північних, південних та східних областях.

Унаслідок атаки зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6.

Станом на ранок атака тривала, у повітряному просторі перебувало декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, Повітряні сили України перестали публікувати в ранкових звітах інформацію про кількість запущеної та збитої балістики.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!