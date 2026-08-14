Сили безпілотних систем атакували ще 29 ворожих енерговузлів

Сили безпілотних систем атакували ще 29 енерговузлів на окупованій території півдня України. Про це повідомив у Facebook командувач Роберт (Мадяр) Бровді.
Знеструмлення стаціонарних радарів та інших елементів ППО ворога порушує систему захисту неба й відкриває можливості для подальших атак на окупантів. Командувач СБС повідомив, що під час попередньої атаки були уражені:
- Балаклавська ТЕС, нп Севастополь, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Більмак», Кам'янка, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Бердянська», Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «ГПП», Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «ГПП» (повторно), Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Приморська», нп Приморськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Чернігівка», нп Чернігівка, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Ботієвська», нп Приморський Посад, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Морська», нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Бердянська» (повторно), нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-3», Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС «Рарог»
- Електропідстанція ПС 110 кВ «НС-2», Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС «Рарог»
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Ілліч», Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС «Рарог»
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Володарська», Микільське, Донецька обл., 427 ОБр СБС «Рарог»
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Факел», Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Лазурна», Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-6», Маріуполь, Донецька обл., 411 ОБр СБС «Яструби»
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Андріївка», Андріївка, Запорізька обл., 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Андріївка», нп Андріївка, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція, нп Сватове, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
- Електропідстанція, нп Михайлівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
- Електропідстанція, нп Лозівський, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
- Електропідстанція, нп Вінницьке, Донецька обл., угруповання СБС ГВ БАС «Фенікс» ДПСУ
- Електропідстанція, нп Рівнопіль, Донецька обл., 6 бат 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- Електропідстанція, нп Бердянськ, Запорізька обл., 5 бат 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра» за сприяння СБУ
- Електропідстанція, нп Широкине, Донецька обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»
- Електропідстанція, нп Сокологірне, Запорізька обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»
- Електропідстанція, нп Арапівка, Луганська обл., 9 ОБр СБС
- Газорозподільна станція ГРС-1 «Маріуполь», нп Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС «Рарог»
«У період дії операції 01 липня-13 серпня результативно відпрацьовано 240 енерговузлів», – зазначив Мадяр.