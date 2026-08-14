Сили безпілотних систем атакували ще 29 ворожих енерговузлів

Загалом за період операції вони відпрацювали вже по 240 енерговузлах.

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Сили безпілотних систем атакували ще 29 енерговузлів на окупованій території півдня України. Про це повідомив у Facebook командувач Роберт (Мадяр) Бровді.

Знеструмлення стаціонарних радарів та інших елементів ППО ворога порушує систему захисту неба й відкриває можливості для подальших атак на окупантів. Командувач СБС повідомив, що під час попередньої атаки були уражені:

Балаклавська ТЕС, нп Севастополь, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

Електропідстанція ПС 150 кВ «Більмак», Кам'янка, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 150 кВ «Бердянська», Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «ГПП», Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «ГПП» (повторно), Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 150 кВ «Приморська», нп Приморськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 150 кВ «Чернігівка», нп Чернігівка, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 150 кВ «Ботієвська», нп Приморський Посад, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 150 кВ «Морська», нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 150 кВ «Бердянська» (повторно), нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-3», Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС «Рарог»

Електропідстанція ПС 110 кВ «НС-2», Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС «Рарог»

Електропідстанція ПС 110 кВ «Ілліч», Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС «Рарог»

Електропідстанція ПС 110 кВ «Володарська», Микільське, Донецька обл., 427 ОБр СБС «Рарог»

Електропідстанція ПС 110 кВ «Факел», Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «Лазурна», Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-6», Маріуполь, Донецька обл., 411 ОБр СБС «Яструби»

Електропідстанція ПС 150 кВ «Андріївка», Андріївка, Запорізька обл., 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

Електропідстанція ПС 150 кВ «Андріївка», нп Андріївка, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС

Електропідстанція, нп Сватове, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»

Електропідстанція, нп Михайлівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»

Електропідстанція, нп Лозівський, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»

Електропідстанція, нп Вінницьке, Донецька обл., угруповання СБС ГВ БАС «Фенікс» ДПСУ

Електропідстанція, нп Рівнопіль, Донецька обл., 6 бат 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

Електропідстанція, нп Бердянськ, Запорізька обл., 5 бат 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра» за сприяння СБУ

Електропідстанція, нп Широкине, Донецька обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»

Електропідстанція, нп Сокологірне, Запорізька обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»

Електропідстанція, нп Арапівка, Луганська обл., 9 ОБр СБС

Газорозподільна станція ГРС-1 «Маріуполь», нп Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС «Рарог»

«У період дії операції 01 липня-13 серпня результативно відпрацьовано 240 енерговузлів», – зазначив Мадяр.