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Через російську агресію на Херсонщині 14 людей дістали поранення

Окупанти пошкодили 6 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. 

Через російську агресію на Херсонщині 14 людей дістали поранення
Фото: Вікіпедія

Минулої доби через російську агресію у Херсонській області 14 людей дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під авіаційними, дроновими та артилерійськими обстрілами РФ перебували Антонівка, Зимівник, Інженерне, Комишани, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Микільське, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Урожайне, Нова Кубань, Чарівне, Нововознесенське, Милове, Саблуківка, Нововоронцовка, Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Тягинка, Львове, Миколаївка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі.

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