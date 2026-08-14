Через російську агресію на Херсонщині 14 людей дістали поранення

Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 13 приватних будинків.

Минулої доби під авіаційними, дроновими та артилерійськими обстрілами РФ перебували Антонівка, Зимівник, Інженерне, Комишани, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Микільське, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Урожайне, Нова Кубань, Чарівне, Нововознесенське, Милове, Саблуківка, Нововоронцовка, Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Тягинка, Львове, Миколаївка та місто Херсон.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби через російську агресію у Херсонській області 14 людей дістали поранення.

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