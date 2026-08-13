Росіяни вдарили авіабомбами по Краматорській громаді: є загиблі та поранені

Ввечері, 13 серпня, росіяни вдарили авіабомбами по Краматорській громаді на Донеччині. Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"У проміжку між 20:30 та 20:56 росіяни 8 разів атакували Краматорськ і селище Біленьке. Попередньо, ворог застосував авіабомби", - йдеться в повідомленні.
У Краматорську влучання зафіксовані у житловій забудові — пошкоджено багатоквартирний будинок.
На місцях працюють усі відповідальні служби.
В ОВА закликали мешканців Донеччини евакуюватись до більш безпечних регіонів України.
- За минулу добу, окупанти вбили 2 і поранили 7 людей на Донеччині. Пошкоджено 28 цивільних об’єктів, зокрема 11 житлових будинків.