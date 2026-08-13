Росіяни вдарили авіабомбами по Краматорській громаді: є загиблі та поранені

Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені.

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Наслідки авіаудару по Краматорську 13 серпня 2026 року

Ввечері, 13 серпня, росіяни вдарили авіабомбами по Краматорській громаді на Донеччині. Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У проміжку між 20:30 та 20:56 росіяни 8 разів атакували Краматорськ і селище Біленьке. Попередньо, ворог застосував авіабомби", - йдеться в повідомленні.

У Краматорську влучання зафіксовані у житловій забудові — пошкоджено багатоквартирний будинок.

На місцях працюють усі відповідальні служби.

В ОВА закликали мешканців Донеччини евакуюватись до більш безпечних регіонів України.