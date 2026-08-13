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Reuters: Україна запропонувала Росії припинити удари по цивільних об’єктах у Чорному морі

У серпні падіння експорту українського зерна сягнуло 76%.

Reuters: Україна запропонувала Росії припинити удари по цивільних об’єктах у Чорному морі
Чорне море, обстріли
Фото: Ortadoğu

Україна передала Росії через третю сторону пропозицію зупинити взаємні обстріли цивільних об'єктів у Чорному морі. 

Київ поки очікує на відповідь від московської сторони, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Про намір запропонувати Україні і Росії мораторій на атаки в Чорному морі раніше також повідомляв міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Пропозиція з'явилася на тлі загрози для світової продовольчої безпеки через активізацію ударів по портах і суднах. Російська блокада українських портів на Одещині вже призвела до падіння експорту зерна з України на 76% у серпні. Аграрії попереджають про тяжкі наслідки для економіки, якщо ситуація не зміниться.

  • 12 серпня стало відомо, що у Новоросійську після нічної атаки українських дронів зупинили роботу два великі зернові термінали
  • Страждають від атак РФ і українські порти, що ускладнює експорт української продукції. Лише упродовж липня російські війська здійснили 67 атак на об'єкти морських портів України. Від початку серпня зафіксовано ще п'ять ударів. 
  • Міністр агрополітики Тарас Висоцький повідомляв, що через постійні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси в Україні вже цієї осені може виникнути гострий дефіцит місць для зберігання врожаю обсягом 11 млн тонн.
  • Крім того, понад 30 млн тонн української аграрної продукції можуть не потрапити на світові ринки через блокування морського експорту.
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