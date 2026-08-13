Україна передала Росії через третю сторону пропозицію зупинити взаємні обстріли цивільних об'єктів у Чорному морі.

Київ поки очікує на відповідь від московської сторони, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Про намір запропонувати Україні і Росії мораторій на атаки в Чорному морі раніше також повідомляв міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Пропозиція з'явилася на тлі загрози для світової продовольчої безпеки через активізацію ударів по портах і суднах. Російська блокада українських портів на Одещині вже призвела до падіння експорту зерна з України на 76% у серпні. Аграрії попереджають про тяжкі наслідки для економіки, якщо ситуація не зміниться.