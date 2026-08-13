РНБО і бізнес працюватимуть над захистом складів і логістики від російських обстрілів

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Секретар РНБО Ігор Клименко і представники бізнесу на зустрічі обговорили захист складів і логістики від масованих російських атак.

За словами Клименка, уряд уже готує додаткові механізми підтримки постраждалих підприємств, а також працює над диверсифікацією логістичних маршрутів і пошуком резервних майданчиків.

«Окремо зосередилися на фізичному захисті логістичної інфраструктури, оперативному реагуванні на удари та відновленні роботи пошкоджених об’єктів. РНБО виступатиме координатором цього процесу. Окремо обговорили масштабування приватного ППО, щоб дати більше можливостей для захисту від атак», - розповів Клименко.

Відповідні рішення затвердять на засіданнях РНБО і Ставки Верховного головнокомандувача.