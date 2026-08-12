Крім того, з 17 серпня змінюється маршрут потяга Київ – Кишинів.

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький досяг домовленості з очільником уряду Молдови Василем Тофаном про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів.

Про це український прем’єр повідомив у своєму телеграм-каналі.

Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року.

“Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі”, – зазначив Корецький.

Крім того, з 17 серпня змінюється маршрут потяга Київ – Кишинів.

“Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим”, – додав очільник українського уряду.