Прем’єр-міністр України Сергій Корецький досяг домовленості з очільником уряду Молдови Василем Тофаном про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів.
Про це український прем’єр повідомив у своєму телеграм-каналі.
Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року.
“Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі”, – зазначив Корецький.
Крім того, з 17 серпня змінюється маршрут потяга Київ – Кишинів.
“Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим”, – додав очільник українського уряду.
- В Україні тарифи на вантажні перевезення з 1 серпня зросли на 30% та ще на 15% зростуть з 1 січня 2027 року.