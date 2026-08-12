Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаЕкономікаДержава

Молдова надає 50% знижки на залізничний транзит українських вантажів, – Корецький

Крім того, з 17 серпня змінюється маршрут потяга Київ – Кишинів. 

Молдова надає 50% знижки на залізничний транзит українських вантажів, – Корецький
Вантажні перевезення
Фото: Укрзалізниця

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький досяг домовленості з очільником уряду Молдови Василем Тофаном про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. 

Про це український прем’єр повідомив у своєму телеграм-каналі.

Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року.

“Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі”, – зазначив Корецький.

Крім того, з 17 серпня змінюється маршрут потяга Київ – Кишинів. 

“Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим”, – додав очільник українського уряду.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies